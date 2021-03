Perú.- Indígenas toman una estación de un oleoducto y retienen a diez trabajadores en Perú

14/03/2021 Oleoducto Norperuano en Perú POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ PETROPERÚ



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Un centenar de pobladores de la comunidad Fernando Rosas, en el norte de Perú, han tomado la estación Morona del oleoducto Norperuano, mantienen retenidos a diez trabajadores y han presentado un pliego de demandas.



"Los ocupantes han presentado un pliego de solicitudes de carácter social, la mayoría dirigida a sectores del Estado, y han exigido la presencia de una Comisión de Alto Nivel para atender sus demandas", ha informado Petroperú en un comunicado.



La toma de la estación se produjo el viernes y los trabajadores son cuatro de Petroperú y seis son contratistas. "Los han mantenido a la intemperie durante toda la noche y no se les permitió alimentarse hasta hoy", ha explicado Petroperú en el comunicado publicado el sábado.



De hecho, varios de ellos han presentado "síntomas de deshidratación". "Asimismo, hay alto riesgo de contagio por COVID al no mantenerse los protocolos sanitarios básicos por los ocupantes; mientras que la comunicación con la Estación es precaria", ha indicado la empresa.



"Igualmente, han exigido que no intervenga la Policía Nacional, de lo contrario tomarían acciones de fuerza contra las instalaciones y el personal retenido", ha relatado Petroperú.



El comunicado concluye pidiendo la liberación del personal retenido y pidiendo "diálogo en un clima de paz y armonía, sobre todo considerando que sus demandas están consideradas en los acuerdos de cierre de brechas sociales".