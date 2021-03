Orbán insta a Bruselas a publicar los contratos de compra de las vacunas

EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL

Budapest, 14 mar (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, instó hoy a la Comisión Europea (CE) a publicar los contratos de compra de las vacunas contra la covid, al tiempo que criticó el hecho de que para hacerlo se requiera el consentimiento de los proveedores de los fármacos.

"Los burócratas de Bruselas han fallado, ya que han firmado contratos cuyos detalles no pueden ser publicados sin el consentimiento de la otra parte", dijo Orbán en una entrevista a la radio pública Kossuth.

"Ellos deberían demostrar, con los contratos, que han negociado bien y que han firmado contratos que sirven a los intereses de la gente europea", enfatizó el primer ministro hungaro, quien volvió, una vez más, a responsabilizar a la CE de los retrasos en las entregas de las vacunas aprobadas para la Unión Europea (UE).

Según Orbán, esos problemas de suministro justifican que su país haya recurrido a la compra de la vacuna china Sinopharm y de la rusa Sputnik sin esperar que sean autorizadas por la UE.

Además, resaltó que su Gobierno sí ha procedido a publicar (la semana pasada) los contratos que negoció para adquirirlas.

PRECIO ELEVADO DE SINOPHARM

"Nosotros pudimos hacerlo, ya que los contratos no contienen ningún párrafo en el que los productores prohíban la publicación", dijo, y defendió la compra del fármaco chino a pesar de su elevado precio.

Según consta en el contrato publicado, Hungría paga 30 euros por cada dosis de Sinopharm (ha encargado 5 millones de dosis), precio muy superior al que, según la prensa, ha sido acordado por la UE con la germano-estadounidense Prizer/BioNTech (15,5 euros/dosis) y con la anglo-sueca AstraZeneca (2,15 euros/dosis).

Por la Sputnik V, el país centroeuropeo se comprometió a abonar 9,95 euros/dosis.

"Si nos hubiesen pedido más, lo habríamos pagado", pues se trata de "la vida del a gente", subrayó Orbán.

RÁPIDA VACUNACIÓN

En Hungría, un total de 1.319.000 personas -el 13,6 % de los 9,7 millones de habitantes- han recibido hasta ahora al menos la primera dosis de una de las cinco vacunas citadas. Con ello, el país es uno de los más avanzados en Europa en la inmunización de la población.

Orbán aseguró que ya se está desarrollando un proyecto para producir una vacuna en territorio magiar, pero sin detallar ni el tipo de medicamento ni qué empresa la elabora.

"Necesitamos capacidades de producción. Se construirá una gran fábrica en Debrecen (al este del país) y paralelamente construiremos en cooperación con Israel otra en Israel. Dentro de un año podremos satisfacer nuestras propias demandas", declaró.

HOSPITALES AL MÁXIMO

Pese al buen ritmo de la vacunación en curso, Hungría afronta uno de los peores momentos de la pandemia, con cerca de 8.000 contagios diarios y los hospitales al máximo de su capacidad.

Actualmente son 8.764 los pacientes de covid hospitalizados, de los que 1.005 están conectadas a respiradores, según los datos oficiales publicados este domingo.

Orbán alertó de que, debido a la rapidez con la que se propaga el virus, se prevé que la próxima será "la semana más difícil" para el país, donde el comercio no esencial y la gastronomía permanecen cerrados, la educación se imparte a distancia y la mascarilla es obligatoria en todos los espacios públicos.