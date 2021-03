Malasia.- HRW solicita revocar la ordenanza del Gobierno de Malasia que sanciona la difusión de noticias falsas

15/02/2021 Imagen de archivo de banderas de Malasia. POLITICA ASIA MALASIA ASIA INTERNACIONAL FARIS HADZIQ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha solicitado revocar una nueva ordenanza del Gobierno de Malasia que castiga con hasta seis años de cárcel y multas de 500.000 ringgit (100.000 euros) a quienes difundan información falsa sobre la pandemia y el coronavirus.



Según la ONG, esta normativa "representa una seria amenaza para la libertad de expresión y la privacidad y el derecho a un juicio justo".



La nueva norma, que entró en vigor el pasado viernes, ha sido redactada bajo un decreto de emergencia por lo que no podría ser impugnada en el Parlamento, el cual también ha quedado suspendido por el momento.



HRW considera que esta medida "tipifica como delito la creación, publicación o difusión de noticias falsas relacionadas con la COVID-19 o la proclamación de emergencia en el país, o no retirar dicho material a solicitud del gobierno" así como viola los derechos de privacidad al poder requerir que "individuos, corporaciones y plataformas de redes sociales le den a la Policía acceso a los datos de tráfico y 'datos computarizados' cuando lo soliciten".



"La nueva ordenanza contiene muchas cosas que ya estaban mal en una antigua ley y sofocará la necesaria discusión sobre la pandemia y cómo la ha manejado el gobierno de Malasia", ha dicho la asesora legal para Asia de Human Rights Watch, Linda Lakhdhir.



"Dadas las graves sanciones involucradas, la nueva ordenanza de Malasia hará que la gente tenga miedo de discutir sobre el coronavirus y la proclamación de emergencia", ha dicho Lakhdhir.



La asesora ha añadido que debido a que la normativa no esta bien definida permitirá el abuso de las autoridades. "El gobierno debería revocar esta ordenanza mal considerada y contrarrestar la información errónea sobre el coronavirus con información precisa, no con enjuiciamientos penales", ha concluido.