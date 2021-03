Lopetegui cita a los veinticuatro disponibles, con la única baja de Aleix

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui. EFE/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

Sevilla, 14 mar (EFE).- El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, ha convocado a los veinticuatro jugadores que tiene disponibles para el derbi de este domingo contra el Betis (21.00 horas), entre los que están los dos que estaban tocados, el brasileño Diego Carlos Santos y el argentino Lucas Ocampos, y sólo es baja el lesionado Aleix Vidal.

En la lista ofrecida este domingo por Lopetegui son novedad con respecto a la expedición que viajó a Alemania, donde su equipo fue eliminado en los octavos de la Liga de Campeones por el Borussia Dortmund, el central francés Joris Gnagnon, el centrocampista argentino Franco 'Mudo' Vázquez y el tercer portero de la plantilla, Javi Díaz, quienes no estaban inscritos para esa competición.

Están en la convocatoria el defensa Diego Carlos, que volvió el sábado al trabajo con el grupo tras entrenarse en solitario por el problema en la parte posterior del muslo derecho que no le impidió acabar el partido en Dortmund, y el extremo Ocampos, que no se ejercitó con el resto de sus compañeros en vísperas del derbi.

La única baja es el lateral derecho Aleix Vidal, que sufrió una lesión muscular en el partido de Copa frente al Barcelona en el Camp Nou y se ha perdido los dos últimos encuentros (Elche y Dortmund), mientras que Lopetegui deberá hacer un descarte entre los veinticuatro citados poco antes del comienzo del derbi.

Los convocados son los porteros Bono, Vaclík y Javi Díaz; los defensas Navas, Koundé, Diego Carlos, Sergi Gómez, Gnagnon, Rekik, Escudero y Acuña; los centrocampistas Fernando, Gudelj, Jordán, Óscar Rodríguez, Franco Vázquez, Óliver Torres, Ocampos, Rakitic, Suso y Papu Gómez; y los delanteros Munir, En-Nesyri y De Jong.