La tenista española Sara Sorribes gana su primer título, el Abierto de Zapopan (México)

En la imagen un registro de la tenista española Sara Sorribes Tormo, quien ganó este sábado su primer título como profesional, el Abierto de Zapopan (México), al vencer por 6-2 y 7-5 a la canadiense Eugenie Bouchard. EFE/Dave Hunt/Archivo

Guadalajara (México), 13 mar (EFE).- La española Sara Sorribes ganó este sábado su primer título como profesional al vencer por 6-2, 7-5 a la canadiense Eugenie Bouchard y ganar el Abierto de Tenis de Zapopan, en Guadalajara, occidente mexicano.

En el primer set Sorribes, 71 de la lista de la WTA, salvó una oportunidad de quiebre de su rival en el segundo juego y eso la animó a salir agresiva y lograr un rompimiento en el tercero.

Con un buen juego desde el fondo de la cancha, la española fue más exacta en los momentos complicados, clave de la primera manga en la que descifró el saque de Bouchard con dos quiebres en cinco oportunidades y salió ilesa de siete puntos de rompimiento.

En el cuarto 'game' se escapó de un 15-40, en el sexto, salvó dos veces su servicio y eso frustró a la canadiense que volvió a perder el saque en el séptimo, después de lo cual montó en cólera e hizo pedazos la raqueta.

La española tuvo un 66,7 por ciento de puntos ganados con el primer servicio, menos que el 72,2 de Eugenie, 144 del ránking, que cometió 22 errores no forzados y por ahí dejó ir el set.

En la segunda manga las dos comenzaron con fallas, perdieron el saque, Bouchard dos veces. En el cuarto juego la canadiense, otra vez impaciente, dejó ir un 'break', lo cual aprovecho Sorribes, quien mantuvo el servicio y se escapó 3-1.

Parecía que la española se encaminaba al triunfo, sin embargo la norteamericana fue mejor con su 'drive' en el sexto juego y empató 3-3 para tomar oxígeno.

Con numerosos tiros ganadores, Bouchard, quien llegó al cuadro principal vía 'wild card', quebró en el octavo, sin embargo otra vez cometió muchos errores no forzados, perdió el saque en el décimo y undécimo y ahí firmó su derrota.

"No tengo palabras, no sé que decir. tengo la piel de gallina, espero regresar el año que viene", dijo la tenista originaria de Castellón.

Sorribes y Bouchard jugarán la próxima semana el Abierto de Monterrey. La española debutará contra una rival llegada de la clasificación y de ganar, otra vez se las verá con una oponente de la 'qualy', mientras Bouchard empezará ante la china Lin Zhun.