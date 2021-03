La Sampdoria se despide de Marvin Hagler, uno de sus 'tifosi'

El club italiano de fútbol de la Sampdoria rindió homenaje este domingo a la leyenda del boxeo Marvin Hagler, fallecido a los 66 años y que hace unos años reveló ser un hincha de ese equipo.

El púgil estadounidense, campeón en los pesos medianos de 1980 a 1987, vivió un tiempo en Italia antes de su retirada. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport aseguró en 2007 que aprendió a amar el 'Calcio' y que la Sampdoria era su equipo preferido.

"Los colores me gustaban y cuando me informé un poco más me di cuenta de que la Sampdoria era un equipo de outsiders, un equipo subestimado, algo que me ocurrió durante una gran parte de mi carrera", declaró al diario italiano.

En un comunicado publicado en su web, la Sampdoria compartió su "tristeza" por el fallecimiento de Marvin Hagler.

"Se va uno de los nuestros", dijo el club italiano, que envió sus "más sinceras condolencias a su esposa Kay y a su familia de parte del presidente Massimo Ferrero y de todo el club".

