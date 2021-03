Kenia/Somalia.- Kenia se retirará del proceso por la disputa marítima con Somalia abierto en La Haya

14/03/2021 Mapa de la disputa entre Somalia y Kenia por las aguas territoriales fronterizas POLITICA AFRICA AFRICA KENIA SOMALIA AFRICA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno keniano tiene intención de anunciar en la vista de este lunes que se retira del proceso abierto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, para dirimir la disputa sobre las aguas territoriales en la frontera con Somalia en protesta por la presencia de un juez somalí, Abdulqawi Yusuf.



El fiscal general keniano, Kihara Kariuki, ha remitido una carta a la que ha tenido acceso el diario keniano 'Daily Nation' en la que explica su decisión de retirarse del proceso, por lo que Somalia será la única parte presente.



La retirada de Kenia no afecta al proceso abierto en la CIJ, ya que el país ya ha presentado su postura por escrito. El mes pasado Kenia solicitó la comparecencia de testigos en persona, lo que se interpretó como un intento de dilatar el proceso.



"Kenia informa al tribunal mediante vía registral que no participará en las audiencias del presente caso a partir de la fecha programada del 15 de marzo de 2021", ha apuntado Kihara en la misiva.



Uno de los motivos de Kenia para retirarse es la presencia del juez Yusuf, ciudadano somalí, quien participó en la Tercera Conferencia de la ONU sobre Derecho Marítimo celebrada entre 1972 y 1983 en la que se abordó la disputa.



"La preocupación y la percepción de sesgo de Kenia en esta cuestión se acentúa por el inexplicable rechazo a las objeciones preliminares de Kenia a la jurisdicción de este tribunal y la desestimación de la petición de recusación del juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, dada su defensa de Somalia en anteriores ocasiones", ha añadido Kihara.



En cualquier caso, Kenia presentará este lunes durante 30 minutos una exposición de motivos para su retirada del caso, presentado ante la CIJ en 2014. El veredicto de la CIJ no admite recursos, pero depende de la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU para su aplicación.



Kenia y Somalia se disputan una zona marítima de 150.000 kilómetros cuadrados del océano Índico con vistas a prospecciones en busca de hidrocarburos y aprovechar sus recursos pesqueros. Fue Somalia la que llevó el caso a la CIJ en 2014 cuestionando el acuerdo de 2009 que fijaba la frontera marítima en líneas de latitud hasta 450 millas náuticas dentro del océano.