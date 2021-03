Justin Thomas se sobrepone a tragedia familiar y gana primer título en 2021

Justin Thomas posa tras ganar el torneo The Players Championship en Ponte Vedra Beach, Florida, EE.UU., este 14 de marzo de 2021. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Ponte Vedra Beach (Florida, EE.UU.), 14 mar (EFE).-El estadounidense Justin Thomas levantó este domingo su decimocuarto título del PGA Tour al conquistar el torneo The Players Championship en Ponte Vedra Beach (Florida) con un registro de 68 golpes (-4) en la última ronda y un acumulado de 274 (-14).

Thomas, ganador del PGA Championship de 2017, el único mayor en su carrera, vivió hoy una jornada llena de emociones y recuerdos tristes, pues recientemente perdió a su abuelo.

No pudo contener las lágrimas durante la ceremonia en la que recibió el trofeo y admitió que no había sido fácil conseguir la concentración en el campo por todo lo ocurrido en su familia.

A un golpe del flamante campeón quedó el inglés Lee Westwood.

Thomas, de 27 años, alcanzó así su primera victoria en la temporada después de haber tenido dos en 2020.

Su triunfo lo decidió en el hoyo 16 con un 'birdie' en el par cinco, mientras que Westwood, que había llegado a la ronda final como líder cometió par.

Westwood, de 47 años, tuvo la oportunidad de alcanzar su tercer título en el PGA Tour y poner fin a su sequía, que se remonta a 2010, pero cometió 'bogey' en el par 3 del 17 y se recuperó en el par 4 del 18 para asegurar el segundo puesto con un registro de 72 (par) y un acumulado de 275 (-13).

Los estadounidenses Brian Harman y Bryson DeChambeau compartieron el tercer lugar con 276 golpes (-12). Otro local, Talor Gooch, y el inglés Paul Casey acabaron en el quinto puesto con 277 (-11) su travesía por el TPC Sawgrass, de Ponte Vedra Beach.

El español Jon Rahm, que había alcanzado el quinto puesto en la tercera ronda, hoy perdió cuatro posiciones al necesitar 73 impactos (+1) y cayó al noveno puesto en la clasificación final con un acumulado de 280 (-8).

Su compatriota Sergio García perdió un puesto y terminó en el mismo noveno puesto al entregar una tarjeta de 72 (par).

Rahm, segundo en la clasificación mundial, logró apenas dos 'birdies' en el recorrido final con tres 'bogeys', el último en el par 3 del hoyo 17.

García comenzó el recorrido con dos 'birdies' consecutivos, pero en el par 4 del 10 cometió un doble 'bogey' que cambió la marcha del partido, para luego repartir otros dos 'birdies' con dos 'bogeys'.

El mexicano Abraham Ancer perdió en el cierre nueve posiciones. Termió con 73 golpes (+1) y un acumulado de 283 (-5) que lo dejaron en el vigésimo segundo puesto con otros seis jugadores.

El chileno Joaquín Niemann volvió a repetir registro de la tercera ronda con 70 golpes (-2) y acumuló 284 (-4), que le permitió subir siete puestos, hasta el vigésimo noveno, con cinco rivales más.

El venezolano Jhonattan Vegas tuvo un recorrido de 74 golpes (+2) y dejó un saldo de 290 (+2) que le relegaron al puesto 61 con otros tres competidores.