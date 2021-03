Italia.- Enrico Letta, elegido como secretario general del Partido Democrático italiano

14/03/2021 El líder del Partido Democrático, Enrico Letta POLITICA EUROPA ITALIA BRANCOLINI/FOTOGRAMMA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Partido Democrático italiano (PD) ha elegido por 860 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones de delegados a Enrico Letta como nuevo secretario general en la Asamblea Nacional del PD celebrada este domingo.



"Mi sincero agradecimiento a todos por este día y por la confianza. Lo vivo como un momento de gran honor (...). Lo daremos todo. Lo daré todo", ha declarado Letta tras su proclamación como secretario general del PD. En particular ha agradecido la labor de su antecesor, Nicola Zingaretti, "con quien tengo una larga y gran amistad y armonía".



Letta ha mencionado en su intervención al "medio millón de italianos que perdieron su trabajo" durante la pandemia de coronavirus, a los que ha prometido "mejores soluciones".



Además ha mencionado el "problema" del PD en lo que respecta a la "representación femenina": "que yo esté aquí, y no una mujer, demuestra que hay un problema y me responsabilizaré plenamente de ello y lo pondré en el centro de mi acción".



Letta ha defendido "un nuevo PD" y no un mero apoyo al Gobierno porque, de lo contrario, "nos convertimos en el partido del poder y si nos convertimos en el partido del poder, morimos".



Enrico Letta fue primer ministro entre 2013 y 2014 y ahora regresa al PD tras siete años de docencia en París. El partido es uno de los principales sustentos del Gobierno técnico liderado por Mario Draghi.



"Estaría muy contento si el gobierno de Mario Draghi, todos juntos, sin polémica, fuera el que diera vida a la legislación del 'ius soli' que quiero relanzar aquí", ha explicado en referencia al proyecto de ley para conceder la nacionalidad a los nacidos en Italia aunque sea de padres extranjeros.



También beneficiaría a los menores de doce años que hayan cursado al menos cinco cursos en centros educativos de Italia. "Sé que es una batalla divisiva y complicada, pero debemos ampliar el peso de los jóvenes en nuestra sociedad", ha argumentado



Además, Letta ha cargado contra sus rivales políticos. "El gobierno de Mario Draghi es nuestro gobierno. Es la Liga (derecha) la que debe explicar por qué lo apoya a él, no nosotros".



El líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, ha felicitado en Twitter a Letta. "Estamos superando esta fase difícil y mirando hacia el 2050, centrándonos en la Transición Ecológica del país. Juntos podemos lograr importantes objetivos para Italia", ha apuntado.



En cambio, el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha criticado el 'ius soli', "ciudadanía fácil para los inmigrantes". "Eh, buenas noches... Si vuelves de París y empiezas así, empiezas mal. Resolvamos los mil problemas que tienen los italianos y extranjeros en este momento. No perdamos el tiempo en tonterías", ha argumentado en Twitter.