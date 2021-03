Identifican variantes californiana y brasileña de la covid-19 en Puerto Rico

El caso identificado en Puerto Rico con la variante de Brasil P.2 corresponde de a una mujer de entre 40 y 49 años, mientras que están bajo investigación dos pacientes con la de California B.1.429. EFE/Francisco Guasco/Archivo

San Juan, 13 mar (EFE).- Las autoridades sanitarias de Puerto Rico han identificado la llegada a la isla de las variante brasileña y californiada del coronavirus en tres pacientes, informó este sábado el secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado.

El secretario dijo, en un comunicado difundido este sábado, que están siendo "monitoreadas por el equipo de epidemiología del DS" y que,"hasta el momento, las vacunas "protegen contra las tres variantes que se encuentran en la isla".

Las dos nuevas variantes de interés identificadas en Puerto Rico son la de Brasil P.2 y la de California B.1.429, que se suman a la variante británica B.1.1.7 que fue confirmada en febrero.

"Estamos ocupándonos de monitorear los casos identificados para poder atenderlos de forma efectiva. Los virus son propensos a mutaciones, tal y como ha ocurrido con el virus de influenza (gripe) que cambia todos los años, por lo que el virus del SARS-CoV-2 no es la excepción. Lo importante en este momento es no bajar la guardia y seguir cuidándonos", resaltó Mellado tras hacer un llamamiento a la calma.

El caso identificado en Puerto Rico con la variante de Brasil P.2 corresponde de a una mujer de entre 40 y 49 años, mientras que están bajo investigación dos pacientes con la de California B.1.429.

El Departamento de Epidemiología de Salud Pública del DS cuenta con la colaboración del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en San Juan (CDC, en inglés) y de la Ponce Health Sciences University (PHSU).

Además, tres laboratorios en la isla: Quest, LabCorp e Ilumina, envían al CDC en Atlanta (EE.UU.) muestras para secuenciar y mantener la vigilancia molecular.

Mellado indicó que una variante es preocupante cuando el virus "presenta cambios que lo hace tener unas características particulares, por ejemplo, ser más transmisible y por ende generar más casos de la covid-19".

"Las variantes de interés aún no han acumulado el número de cambios necesarios para llegar a convertirse en una variante de preocupación, pero sí tienen algunas de esas características, y por esto se mantienen en monitoreo", explicó.

El Departamento de Salud puertorriqueño confirmó el pasado 15 de febrero la variante B.1.1.7, también conocida como la británica, en un paciente no residente en Puerto Rico con historial de viaje al país extranjero.

El 24 de febrero, el DS reportó la identificación de dos pacientes adicionales con la variante británica, cuyos casos no guardan relación el uno con el otro, mientras que cuatro de los seis nuevos casos son personas la misma urbanización.

Todos fueron sintomáticos y ninguno requirió hospitalización.

El secretario de Salud hizo un llamamiento a la ciudadanía para que, además de vacunarse cuando sea su turno, continúen con las medidas de prevención.

"Ahora más que nunca se hace más importante la vacunación. Los datos indican que las vacunas aún protegen contra la covid-19 y las variantes del virus que lo causa", destacó Carlos Mellado.

Desde el inicio de la pandemia han fallecido 2.077 personas con covid-19 en Puerto Rico, donde se han contabilizado 94.456 casos positivos.