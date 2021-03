Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - SD Huesca

El Barça quiere seguir la caza al líder



Los de Koeman esperan aprovechar ante el colista Huesca el nuevo tropiezo del Atlético



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona busca este lunes ante el colista Huesca en el Camp Nou (21.00 horas/Movistar LaLiga) un triunfo que le permita aprovechar el tropiezo del líder para seguir soñando con pelear LaLiga Santander, que además le ayudaría a olvidar la eliminación europea y fijarse una nueva meta de temporada.



Apenas sin tiempo para digerir el adiós a la 'Champions' del miércoles, en el que el 1-1 en el Parc des Princes no le bastó para remontar el 1-4 de la ida ante el Paris Saint-Germain, los de Ronald Koeman cambian la mirada hacia la competición doméstica, donde se les ha abierto un nuevo y jugoso frente.



Con el empate del derbi madrileño de la semana pasada, el conjunto azulgrana (56) vio avivadas sus esperanzas, que ahora han aumentado después de que el líder Atlético de Madrid (63) volviese a dejarse puntos en el Coliseum (0-0), cediendo por cuarta vez en las últimas seis fechas ligueras.



Ahora, cuenta con una oportunidad perfecta para alcanzar los 59 puntos y situarse a solo cuatro de los del 'Cholo' Simeone y con dos más que el Real Madrid (57), que tampoco afloja y que remontó in extremis ante el Elche (2-1). Todos, además, ya con el mismo número de partidos disputados.



Una vez más, el preparador blaugrana no podrá contar con los lesionados Philippe Coutinho, Gerard Piqué, Sergi Roberto ni Ansu Fati, pero a cambio recupera a un puntal importante para el eje de la zaga, Ronald Araújo. El central uruguayo ha superado sus molestias en el tobillo y previsiblemente regresará para constituir, junto a Mingueza y Lenglet y en detrimento de Umtiti, la defensa de tres centrales empleada por Koeman en algunos de los últimos encuentros.



Por el resto, los culés formarán casi con el mismo once que salió ante el PSG aunque con cambio de esquema. El 3-5-2 que planteará el preparador azulgrana reforzará el centro del campo y hará que se prescinda de un hombre arriba, que podría ser el francés Antoine Griezmann.



Ahora, el Barça buscará en casa un triunfo ante un Huesca que ya le planteó problemas en la primera vuelta en El Alcoraz, en donde ganó con un solitario gol de Frenkie de Jong (0-1). En el coliseo oscense solo pudo sacar un empate en su anterior visita (0-0), en 2019, en una temporada en la que el cuadro aragonés cayó goleado (8-2) en su única visita liguera al Camp Nou.



Así, los de José Rojo 'Pacheta' buscarán este lunes puntuar por primera vez en el recinto azulgrana, algo que les ayudaría a tomar aire para intentar salir del pozo. Tras dos jornadas sin ganar, son colistas con 20 puntos, a cuatro de la zona de salvación. Además, a falta de 11 jornadas, las oportunidades se van agotando.



Por ello, el cuadro altoaragonés tratará de volver a forzar al equipo catalán como ya hizo en enero o como logró ante el Atlético, ante el que empató en la primera vuelta (0-0), y casi ante el Real Madrid, que se salvó gracias a un postrero gol de Varane (1-2).



Con las ausencias por lesión de Gastón Silva y Antonio Valera, Pacheta podría recuperar a Pedro Mosquera, Sandro Ramírez y Luisinho, que han vuelto a entrenar con el grupo y que podrían llegar a tiempo para la cita de la Ciudad Condal.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Araújo, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Dembélé y Messi.



SD HUESCA: Álvaro Fernández; Pulido, Siovas, Ínsua; Maffeo, Mikel Rico, Javi Galán; Ferreiro, Seoane; Mir y Escriche.



--ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.