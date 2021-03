Fútbol/Primera.- (Crónica) El Sevilla se repone en el derbi y el Villarreal en Ipurua

Ambos aprovechan la derrota de la Real Sociedad en Granada y el 'submarino' también la del Betis



Celta y Athletic, condenados a la mitad de tabla



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Sevilla conquistó (1-0) el derbi ante el Real Betis este domingo gracias a un gol de Youssef En-Nesyri a la media hora, en una jornada 27 de LaLiga Santander que aprovechó también el Villarreal con su triunfo (1-3) ante el Eibar, después de la derrota (1-0) de la Real Sociedad ante el Granada.



Los de Julen Lopetegui vivieron un día redondo, más allá de la siempre apetecible victoria en el derbi de la ciudad aunque sin público en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras la eliminación en Copa del Rey y en Champions, el Sevilla (51) recuperó el paso en Liga para afianzar la cuarta plaza y meter seis puntos a la Real (45) con un partido menos, el que juega el miércoles contra el Elche.



En-Nesyri marcó la diferencia en un buen desmarque que vio Jesús Navas para hacer el único tanto de la noche en una mala salida de Joel. Los de Manuel Pellegrini pusieron más intensidad de inicio y reclamaron un penalti de Bono a Canales. Después de un aviso, el ariete marroquí del Sevilla castigó a un Betis que reaccionó hasta la reanudación, de nuevo con mucha presión.



Borja Iglesias rozó el empate pero ni Canales ni Fekir terminaron de romper. Los cambios sentaron mejor en los locales, con Rakitic a gran nivel, y Ocampos fue creciendo también. Los de Lopetegui se esmeraron también en la defensa de algo más que tres puntos, que frenan además a un Betis que quería apuntarse también a la pelea por la cuarta plaza. Los de Pellegrini se quedan con 42 puntos.



También sufrió un frenazo la Real Sociedad por culpa de un Granada que no deja de dar la cara en Liga mientras hace historia por Europa. Antes de buscar los cuartos de final de la Liga Europa con un 2-0 favorable ante el Molde, los de Diego Martínez se hicieron fuertes para incomodar y mucho a los vascos. Pese al desgaste y las bajas, con nuevas lesiones de Foulquier y Eteki, el Granada anuló a la Real y se impuso con un gol de rebote.



Un tanto sin querer de Germán, tras un disparo de Víctor Díaz que se iba fuera, reforzó la idea local en el inicio de la segunda parte. La lesión a la media hora de David Silva ya comenzó a nublar el juego 'txuri urdin' lejos de su habitual volumen de ocasiones. Bautista y Portu no mejoraron el panorama y la Real hincó la rodilla después de siete encuentros seguidos sumando por la Champions.



EL VILLARREAL GANA NUEVE JORNADAS DESPUÉS



La cara de la jornada le salió al Villarreal, que ganó después de ocho jornadas sin hacerlo en un choque loco en Ipurua. El Eibar ofreció una imagen reconocible a sus últimas temporadas pero no tuvo pegada ante Sergio Asenjo. José Luis Mendilibar tuvo un mal día de cumpleaños viendo a Moi Gómez y Carlos Bacca poner el 0-2, y a los suyos perdonar incluso un penalti de Burgos.



Tras el descanso volvió apretar el cuadro local y Enrich sorprendió a Asenjo con un disparo ajustado. Con todo abierto, el Villarreal volvió a la carga pero también perdonó ante Dmitrovic, sobre todo Trigueros. El 'submarino' se quedó con uno menos por la roja a Capoue pero el Eibar encajó la sentencia de Pedraza a la contra. El Villarreal recobra la vista hacia Europa con 40 puntos y el cuadro 'armero' se queda en puestos de descenso.



Además, la jornada dejó el empate sin goles de Celta y Athletic, dos equipos condenados a la mitad de tabla. No fue por falta de intención, con Villalibre y Santi Mina dando una buena opción a cada equipo de inicio, pero no hubo puntería en Balaídos. Muniain tiró de los 'leones' en el segundo tiempo y Aspas de los gallegos, sin goles en la sesión matinal del domingo en un casi adiós europeo.