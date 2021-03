Fran Rivera explota contra todos aquellos que hacen botellón y no recogen la basura

22/01/2020 Fran Rivera en 'Espejo Público' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ANTENA TRES



MADRID, 14 (CHANCE)



Fran Rivera se ha levantado este domingo con ganas de ser ejemplo de responsabilidad ciudadana. Como muchas veces ha hecho a través de sus redes sociales, hoy ha tenido un discurso contra todos aquellos que hacen botellón en la calle y en los parques y no recogen las sobras.



Todo ha comenzado cuando el torero ha salido a pasear con su perro por uno de los parques de su barrio y se ha encontrado en un banco varias botellas de plástico y de cristal del botellón que se debió de hacer la noche anterior... Además de que es un acto prohibido, las personas que estuvieron bebiendo en la vía pública no recogieron las sobras y esto ha cabreado mucho a Fran, que ha explotado por redes sociales:



"Buenos días, vamos a hacer un estudio de cuánto la gente es vaga, floja, guarra y maleducada, además de sucia. Estoy en un parque maravilloso, mirar el botellón (enseña las botellas tiradas). De aquí a la papelera hay exactamente seis pasos, es acojonante, increíble, además que hay cristales y en este parque juegan niños. A nadie le pasa nada por coger suciedad y tirarla a la papelera que está al lado, que no pasa nada, yo llego a casa y me lavo las manos, nadie se va a morir por recoger estas cosas. Buen domingo"



Este ha sido el discurso que ha lanzado Fran Rivera por su perfil de Instagram, además se ha grabado cómo recogía las botellas que se ha encontrado por su paso y las llevaba a la papelera más cercana. Con estas palabras, el torero quiere concienciar a todos aquellos que hagan botellón de que, por favor, recojan las sobras.