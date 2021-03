España.- El PSOE acusa a Casado de "vender las instituciones al mejor postor para tapar la corrupción" del PP

14/03/2021 La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en un encuentro este domingo con jóvenes junto a José Manuel Franco y Ángel Gabilondo POLITICA SOCIEDAD YOUTUBE/PSOE



Dice que el presidente 'popular' está haciendo lo que aprendió en el PP de Madrid, "el kilómetro 0 de todos los chanchullos" de la derecha



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado que la moción de censura presentada junto con Cs en Murcia fue un "intento de acabar con la corrupción" que, a juicio de la socialista, "ya no salpica al PP sino que lo inunda". "Y la respuesta de Pablo Casado ha sido exactamente la misma de quienes le precedieron en el puesto, tapando la corrupción con más corrupción, intentando corromper las instituciones de todos, incluso venderlas al mejor postor para tapar la corrupción de su propio partido".



Así lo ha afirmado este domingo en un encuentro con jóvenes en el que también ha estado presente el secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid y delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco; y el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.



Para Lastra, el PP es el partido que "ha cambiado de cara pero sigue siendo la de siempre", esto es, "la derecha de la Gürtel, de la Púnica, de Brugal, de Correa, de Rato, Mato...", ha enumerado en referencia a los casos de corrupción en lo que está implicado el PP. "La derecha que corrompió la política y las instituciones, con el 'tamayazo' de Aguirre y vuelve a hacerlo con el de Casado", añade.



La portavoz socialista recuerda que este sábado el presidente de la Junta de Andalucía, el 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla, celebraba el "transfuguismo", afirmando que tanto el presidente del PP, Pablo Casado, como el secretario general del partido, Teodoro García Egea, eran "capaces" de eso.



"Y es verdad", ha indicado Lastra, pues "los dirigentes de un partido de Gobierno deberían ser ejemplo de la mejor política y no de la peor política ni de la antipolítica, como el PP, que corrompe la política con tránsfugas y pactando con la extrema derecha; un líder que aspira a gobernar debería expresar lo mejor de un país y de una sociedad, no lo peor", agrega.



En este sentido, Lastra recuerda que con la anterior crisis económica, desde el PP se pedía a los ciudadanos "apretarse el cinturón" mientras "se llenaban los bolsillos con sobresueldos". "Y ahora el mismo PP de la 'Caja B', procesado y condenado por corrupción sigue vendiendo cargos y gobiernos al mejor postor para tapar su corrupción", ha insistido.



Y ha vuelto a cargar contra el presidente de los 'populares'. "El señor Casado no está haciendo nada nuevo, ese es el problema, hace exactamente lo que aprendió en el PP de Madrid", considera la portavoz socialista, que califica al partido en la región como "el kilómetro 0 de todos los chanchullos y corrupciones" de la derecha.



Por ello, ha apostado por una "política honesta en Madrid, una política que no sea un mercado persa, que no sea la subasta de voluntades y el tráfico de sobres de la derecha".



LA LIBERTAD DEL PP: "LA COARTADA DEL PRIVILEGIO"



Durante el acto, Lastra también ha lamentado cómo "está en juego" el futuro de los jóvenes en el presente, ya que es el "capital" de este colectivo que está siendo, sin embargo, "destrozado" por la derecha, como también está haciendo, a criterio de la socialista, con el sistema de salud o el crecimiento sostenible.



"Quiere que no miréis al presente, habla mucho del pasado, incluso del lejano, les gusta hablar de imperios y linajes muy antiguos, pero hay una herencia de la que el PP no habla nunca", ha proseguido Lastra, que se ha referido así a aquella "herencia" de la que tan "orgulloso" está el PSOE, la de los trabajadores, la de las mujeres o la de un país que supo ser "solidario".



En este sentido, asegura que "la derecha lleva uno, dos y tres siglos intentando hacer creer a la gente que la libertad es lo contrario a la igualdad, y esto no es verdad", ha dicho la portavoz del PSOE en el Congreso, que en cambio sí cree que, la Ley de Dependencia, el Ingreso Mínimo Vital o la educación y sanidad públicas si hacen a los ciudadanos "más libres".



Y es que, "cada vez que la derecha habla de la palabra libertad, se olvida de otras palabras que la acompañan y la hacen realidad, palabras como solidaridad, igualdad, justicia social", según ha comentado Lastra, que considera que "la igualdad sin libertad es la máscara del nepotismo" y que "la libertad que defiende la derecha no es más que la coartada del privilegio". "Dejen de llamar libertad al privilegio de unos pocos", ha instado al PP.



Precisamente, en la "libertad, igualdad y justicia social", descansa el proyecto del PSOE, valores que, tal y como ha defendido Lastra, hay que "reafirmar" en las próximas elecciones, y recordando también cómo en las pasadas elecciones regionales salió ganador el socialista Ángel Gabilondo.



"Hoy más que nunca, ante esta derecha que tiene una moral de saldo, que compra cargos, que degrada las instituciones y corrompe la política, que habla de patria pero que solo se preocupa de su patrimonio privado, es necesario decir que es posible una política limpia", ha defendido.



Y ha apostado por el voto a Gabilondo, ya que "representa" los valores que deberían gobernar la Comunidad de Madrid. "Pido que por encima seamos ejemplares, de conducta moral, de honestidad y ejemplaridad", ha zanjado.