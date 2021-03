El Nápoles tumba al Milan y da medio "Scudetto" al Inter

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 14 mar (EFE).- El Nápoles asaltó San Siro este domingo y con su triunfo por 1-0 contra el Milan abrió aún más el camino del líder Inter de Milán hacia el "Scudetto" (título liguero), con los hombres de Antonio Conte que suman ahora nueve puntos de ventaja sobre el cuadro milanista.

El Nápoles de Gennaro Gattuso, ex del Milan tanto como jugador que como entrenador, conquistó San Siro con una gran prestación, hecha de técnica y compromiso defensivo, en un partido decidido por un gol de Matteo Politano al comienzo de la reanudación.

El conjunto napolitano, en el que fueron titulares el meta colombiano David Ospina y el español Fabián Ruiz, complicó notablemente la lucha por el título del Milan y benefició a un Inter que vuela hacia el título, tras sumar este domingo contra el Torino su octava victoria consecutiva.

El Milan de Stefano Pioli, que había jugado este jueves en Old Trafford contra el Manchester United en la Liga Europa y que no podía contar con el sueco Zlatan Ibrahimovic, el capitán Alessio Romagnoli, el argelino Ismael Bennacer ni el croata Mario Mandzukic, pagó el desgaste de energías realizado en los últimos días.

Para el Nápoles, en el que Fabián lideró el centro del campo y rozó el segundo gol, y el meta Ospina negó al croata Ante Rebic, quien acabó expulsado, el tanto del empate, fue una victoria trascendental para colocarse a solo dos puntos de la zona de Liga de Campeones.

Y eso que los hombres de Gennaro Gattuso todavía deben disputar el partido contra el Juventus correspondiente a la tercera jornada, aplazado en octubre por unos casos de contagio por coronavirus en la plantilla napolitana.