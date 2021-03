El Gremio viaja a Quito con suplentes tras golear en el partido de ida

En la imagen, el entrenador de Gremio, Renato Gaúcho. EFE/Demián Estévez/Archivo

Río de Janeiro, 14 mar (EFE).- El Gremio brasileño viajó este domingo a Quito, en donde el martes se medirá al Ayacucho peruano en partido de vuelta por la fase dos de la Copa Libertadores, con un equipo repleto de suplentes y juveniles, tras haber goleado por 6-1 el pasado miércoles en el partido de ida en Porto Alegre.

Como el conjunto brasileño puede clasificar a la próxima fase de la Libertadores incluso perdiendo por cuatro goles de diferencia en Quito, el técnico del Gremio, Renato Gaúcho, le concedió vacaciones de dos semanas a doce de sus jugadores, casi todos los titulares.

Los principales perderán no sólo el partido por la Libertadores sino también algunos por el Campeonato Gaúcho (regional), pero el entrenador explicó que están agotados tras un exigente Campeonato Brasileño, que concluyó hace pocas semanas, y luego de haber caído en la final de la Copa do Brasil ante el Palmeiras hace sólo una semana.

El propio Renato Gaúcho solicitó una semana de vacaciones, desistió del viaje a Ecuador y mandó en su lugar a su auxiliar, Alexandre Mendes.

De la delegación que embarcó rumbo a Quito en la mañana de este domingo también fue excluido a última hora el centrocampista chileno César Pinares, una reciente contratación de gran actuación en la goleada del pasado miércoles y que fue reservado para ser el referente en los partidos por el Campeonato Gaúcho en que no estarán los titulares.

Tras la goleada por 6-1 en Porto Alegre, el Gremio se medirá al campeón peruano en Quito debido a que, por las restricciones impuestas por Perú por la pandemia de la covid, el partido no pude ser disputado en su territorio y los dirigentes del Ayacucho prefirieron llevarlo a la altura de la capital ecuatoriana.

La gran mayoría de los 20 jugadores que viajaron a Quito son jóvenes procedentes de las divisiones juveniles del equipo tricolor y ya mostraron servicio este sábado, cuando brillaron en la victoria por 2-1 sobre el Esportivo por el Campeonato Gaúcho.

Entre los pocos con experiencia figuran el lateral izquierdo Bruno Cortez, los centrocampistas Thaciano y Darlan, y el delantero Ferreira. Los tres primeros fueron titulares el sábado y Ferreira no pudo ser alineado por sanción.

Entre los titulares a los que les fueron concedidas vacaciones destacan el delantero Diego Souza, autor de tres goles en el partido de ida; el zaguero argentino Walter Kannemann, el volante Maicon, el creativo Allison y el portero Vanderlei.

El vencedor del duelo entre el Gremio y el Ayacucho tendrá que medirse en una fase tres de la Libertadores al que se imponga entre el Independiente del Valle ecuatoriano y el Unión Española chileno para definir a uno de los clasificados en la fase de grupos de la competición.

La posible alineación del Gremio en Quito es la siguiente: Brenno; Vanderson, Rodrigues, Ruan y Bruno Cortez; Darlan, Thaciano y Lucas Araújo; y Guilherme Azevedo, Léo Chú y Ferreira.

También forman parte de la delegación que viajó a Ecuador el portero Adriel, el lateral Felipe, el zaguero Emanuel, los centrocampistas Bitello, Fernando Henrique, Pedro Lucas y Jhonatan Varella, y los delanteros Leo Pereira y Ricardinho.