El excongresista Lescano encabeza el simulacro de los comicios presidenciales de Perú

Lima, 14 mar (EFE).- El excongresista Yohny Lescano se consolida en el primer lugar de preferencias presidenciales en Perú a menos de un mes de los comicios, al obtener el 21 % en un simulacro de votación elaborado por la empresa Ipsos, seguido por George Forsyth, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza.

El candidato de centroizquierda de Acción Popular se mantiene como el favorito para alzarse con el mayor número de votos en la jornada electoral del 11 de abril, pero aún insuficientes para vencer en una primera ronda.

Sus más cercanos competidores son el exalcalde Forsyth, que obtiene 13,9 % votos válidos en el simulacro de votación, el empresario López Aliaga con 11,6 %, la excongresista Fujimori con 10,6 % y la exlegisladora izquierdista Mendoza con 10,4 %.

Para este simulacro de votación, Ipsos eligió una muestra de 1.206 personas a nivel nacional a las que entregó una cédula de votación y un ánfora para que emitan su voto y tener un resultado más fidedigno el día de la elección.

CINCO PUGNAN POR ENTRAR A SEGUNDA RONDA

Entre estos cinco candidatos se decidirán los postulantes que pasarán a la segunda ronda, el 6 de junio próximo, para elegir al gobernante que asumirá el Ejecutivo el 28 de julio.

Detrás de este bloque de candidatos, aparecen otros postulantes como el legislador Daniel Urresti con 6,4 % de votos válidos, el economista Hernando de Soto con 5,9 %, el exfuncionario Julio Guzmán con 3,8 %, el profesor Pedro Castillo con 3,7 %, el empresario César Acuña con 3,3 % y el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) con 2,8 %.

Sin embargo, el porcentaje de votos blancos o viciados se eleva a 19,6 % a menos de un mes de los comicios.

LESCANO Y LÓPEZ ALIAGA EN ASCENSO

Además del simulacro, publicado por El Comercio, Ipsos también hizo una encuesta de intención de voto en la que se refleja el ascenso de Lescano con 15 %, cinco puntos más que en febrero; mientras que Forsyth baja a 10 %, López Aliaga sube a 8 %, Fujimori baja a 7 % y Mendoza también se reduce a 6 %.

Un 18 % vota por otros candidatos, 15 % en blanco o viciado, y 12 % no precisa su elección.

En una probable segunda vuelta, Lescano gana a todos sus rivales, mientras que Forsyth se impone a Mendoza por 39 % y a Fujimori por 50 %.

En el caso del candidato de extrema derecha López Aliaga, este gana solo a Fujimori por 39 %, y de igual forma Mendoza se impone por 40 % a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que afronta un pedido de 30 años de cárcel por aportes irregulares a sus campañas electorales.

Un 92 % del electorado afirma que acudirá a votar, a pesar de la pandemia, mientras que 5 % no lo hará y 3 % no precisa.

El simulacro de votación y la encuesta de intención de voto se hizo con una muestra de 1.206 personas a nivel nacional, entre el 10 y 11 de marzo, con un nivel de confianza de 95 % y margen de error de 2,8 %.