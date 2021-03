El cardenal de Nicaragua advierte sobre los mensajes de odio en un año electoral

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 14 mar (EFE).- El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, advirtió este domingo sobre la presencia de mensajes de “odio, rencor, y difamaciones”, en un año en que el país acudirá a las urnas para las elecciones generales, que podrían extender el mandato del presidente Daniel Ortega o cambiarlo por un nuevo gobernante.

“Muchas voces están calando odio, rencor, difamaciones, hagamos a un lado esas voces”, dijo Brenes, en su misa dominical, transmitida por televisión desde su vivienda en Managua, a causa de la pandemia de covid-19.

La advertencia del purpurado se dio en medio de la proliferación de aspirantes a la Presidencia, de grupos opositores que buscan adeptos, así como de declaraciones de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en referencia a los bandos partidarios.

Mientras los grupos opositores se descalificaron en días recientes, Ortega y Murillo aparecieron con discursos en medios oficialistas insistiendo: “nosotros somos chusma, ellos (opositores) mafia”.

“Apaguemos el volumen para no escuchar, apaguemos el televisor para no escuchar”, sostuvo el cardenal, quien preside la Conferencia Episcopal de Nicaragua, una de las voces más críticas de Ortega.

Las acusaciones y descalificativos se han incrementado conforme se acerca mayo, mes que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha establecido como límite para que Ortega realice reformas de ley que garanticen unas “elecciones creíbles” en noviembre próximo, donde el sandinista espera ser reelegido por tercera vez consecutiva.

“Esforcémonos por escuchar más y más al señor, no dejando a un lado las voces que nos invitan a ser mejores”, sostuvo Brenes, quien pidió rechazar toda “discordia”.

Desde 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que mantiene polarizado al país entre los sandinistas, que apoyan a Ortega, y los que rechazan su Gobierno.

En las elecciones del 7 de noviembre próximo Ortega se jugará 42 años de dominio casi absoluto de la política nicaragüense.