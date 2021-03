EEUU.- El Gobierno de Biden ordena que la FEMA ayude en albergar a menores migrantes no acompañados

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha solicitado apoyo a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para "recibir, albergar y trasladar" a niños no acompañados en el marco de la oleada de migrantes que esperan cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos.



En comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional ha explicado el gobierno de Estados Unidos "está trabajando las 24 horas del día para trasladar a los niños no acompañados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) para colocarlos con un miembro de la familia o patrocinador hasta que se resuelva su caso de inmigración".



Sin embargo, "los riesgos que plantea la propagación de la COVID-19, han hecho que este trabajo sea más difícil", ha asegurado el secretario Mayorkas para justificar esta medida.



"Estamos trabajando en colaboración con el HHS para atender las necesidades de los niños no acompañados, lo que sólo se hace más difícil dados los protocolos y las restricciones requeridas para proteger la salud pública y la salud de los propios niños", ha dicho Alejandro Mayorkas según recogen medios estadounidenses.



Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional ha recordado que quienes ingresen a Estados Unidos a través de "canales irregulares" serán detenidos y devueltos. "Para proteger de manera efectiva tanto la salud y la seguridad de los migrantes y nuestras comunidades de la propagación del COVID-19, a las personas detenidas en la frontera se les sigue negando la entrada y se les devuelve", ha dicho.



Según la CNN, el múmero de niños inmigrantes ha aumentado a niveles sin precedentes pues más de 3.200 niños migrantes no acompañados estaban bajo la custodia de CBP y, de ellos, alrededor de 2.600 esperan ser colocados en albergues a pesar de que había poco más de 500 camas disponibles para acomodarlos.