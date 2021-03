Coronavirus.- Reino Unido registra 4.600 nuevos contagios y otros 52 fallecidos en las últimas horas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Reino Unido ha confirmado este sábado un total de 4.618 nuevos contagios de COVID-19, una cifra por debajo de la tendencia aproximada de 6.500 casos diarios que el país ha registrado a lo largo de los últimos días.



Esta cifra ha elevado el cómputo global de Reino Unido hasta las 4.258.438 personas contagiadas desde que comenzó la pandemia de COVID-19, mientras que 125.516 han fallecido a causa de la enfermedad, 121 más en las últimas 24 horas. El número de fallecidos también mantiene su tendencia a la baja, con 52 decesos registrados la jornada anterior.



Por otro lado, las autoridades sanitarias británicas han detallado que 563 personas más han requerido un ingreso hospitalario a causa de la COVID-19. Hasta ahora, 8.029 personas permanecen hospitalizadas en Reino Unido con la enfermedad, 1.110 de ellos con respiración mecánica.



El promedio de siete días, que iguala la notificación de irregularidades en las cifras diarias, muestra que los casos han bajado un 4,9% en comparación con la semana anterior (1 al 7 de marzo). Las muertes han disminuido un 31,4% en la misma medida. Hay que tener en cuenta, no obstante, que las cifras de los domingos suelen ser más bajas debido a los retrasos en los informes durante el fin de semana.



Por último, el Ministerio de Salud de Reino Unido ha detallado que más de 24,1 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que 1,5 millones han sido inoculadas también con la segunda.



Por otro lado, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, ha estimado este sábado que más de 48.000 empresas del país se han inscrito para ofrecer pruebas rápidas de coronavirus a sus empleados, en lo que ha considerado como un "gran paso adelante" para que las empresas "vuelvan a ponerse de pie".



"Las pruebas rápidas se han implementado a gran escala en una variedad de sectores, y es fantástico que ahora más de 48.000 empresas se hayan registrado para ofrecer pruebas rápidas a los empleados. Este es un gran paso adelante para que las empresas se recuperen y ayude a mantener a las personas seguras", ha asegurado en declaraciones recogidas por 'The Guardian'.



"Dado que aproximadamente una de cada tres personas con el virus no presenta síntomas, las pruebas periódicas son esenciales para controlar el virus e identificar nuevas variantes de preocupación mientras trabajamos para restaurar la vida normal", ha añadido.



El ministro ha recordado asimismo que la fecha límite para que las empresas se registren en este sistema es el 31 de marzo.