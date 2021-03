Coronavirus.- Francia suma 26.343 contagios y 140 muertes por coronavirus en 24 horas

14/03/2021 Centro de vacunación contra el coronavirus en Vincennes (Francia). El Ministerio de Sanidad francés ha informado este domingo de 26.343 nuevos contagios y 140 muertes en las últimas 24 horas, mientras continúa la evacuación de enfermos de la región de París para evitar el colapso del sistema sanitario. POLITICA EUROPA FRANCIA LUC NOBOUT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad francés ha informado este domingo de 26.343 nuevos contagios y 140 muertes en las últimas 24 horas, mientras continúa la evacuación de enfermos de la región de París para evitar el colapso del sistema sanitario.



El boletín de este domingo incluye un total de 4.071.662 contagios y 90.455 muertes desde el inicio de la pandemia, además de 9.777 nuevas hospitalizaciones y 2.251 ingresos en unidades de cuidados intensivos en los siete últimos días. En total hay 24.989 pacientes hospitalizados, de los que 4.127 están en unidades de cuidados intensivos.



Este mismo domingo, el Gobierno francés ha confirmado este domingo su intención de trasladar en torno a un centenar de pacientes desde la zona metropolitana de París y sus inmediaciones para aliviar la presión de los hospitales.



"Para finales de esta semana, habremos evacuado probablemente a un centenar de pacientes de la región de Isla de Francia" ha explicado el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, en el aeropuerto de Orly, donde dos pacientes, de 33 y 70 años, fueron trasladados en avión al ciudad suroeste de Burdeos. Además, a finales de esta semana, dos trenes especialmente equipados trasladarán "varias decenas de pacientes a regiones que hoy están menos presionadas" por la pandemia, ha agregado Attal.



Ante esta situación, el primer ministro francés, Jean Castex, no descarta un nuevo confinamiento en la región de Isla de Francia, donde se encuentra París. "La situación no está mejorando en Isla de Francia (...). Nunca lo he escondido. Siempre lo he dicho (...). Si es necesario, procederemos", ha apuntado en una entrevista con un periodista en Twitch.



Mientras, este domingo se ha conocido que ha dado positivo por coronavirus la ministra de Trabajo francesa, Elisabeth Borne. "He dado positivo por COVID-19. Seguiré ejerciendo mis funciones a distancia. A pesar de que tengo algunos síntomas, estoy bien", ha explicado la propia ministra en su cuenta en Twitter.



La situación epidemiológica en Francia es extremadamente tensa. El país lleva días registrando entre 20.000 y 30.000 contagios diarios, y este viernes rebasó el umbral de 90.000 fallecidos. Más de cuatro millones de personas han acabado contagiadas hasta ahora.