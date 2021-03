Concha Velasco desvela el nombre del padre de su hijo

11/02/2020 Concha Velasco sigue estando, a sus 80 años, en plena forma y anuncia su regreso al teatro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Concha Velasco siempre ha llevado en secreto quién era el padre de su hijo, de hecho, siempre que se le preguntaba por el tema decía que se iría a la tumba con el nombre del hombre que la dejó embarazada y le dio lo más importante de su vida. Sin embargo, la actriz se sentó este sábado en el 'Deluxe' y ha desvelado por primera vez en su vida y delante de los cámaras quién es el padre de su hijo.



Y su nombre es Fernando Arribas, un director de fotografía que estaba casado cuando dejó embaraza a Concha Velasco. Todos los espectadores comentaban en directo esta confesión por redes sociales porque nadie esperaba que fuese él, aunque muchos colaboradores del programa ya conocían su identidad.



La actriz no pudo estar con él porque estaba casado, llegó a plantearse abortar, de hecho fue a una clínica donde acabarían con el embarazo, pero en el último momento se bajó de la camilla y decidió tener al gran amor de su vida, su hijo Manuel.



De esta manera, Concha se convirtió en madre soltera, algo que en esa época podía haber sido una locura para su profesión, pero para ella no, ya que ha asegurado que nunca tuvo consecuencias profesionales: "Nunca me rechazaron por ser madre soltera, todo lo contrario, muchos hombres querían ser el padre de mi hijo".



Cuando Concha Velasco conoció a Paco Marsó este adoptó sin ningún problema a Manuel y fue hasta hace pocos años cuando su hijo se enteró de quién era verdaderamente su padre. Siempre lo ha llevado en secreto porque, tal y como ha contado: "Queríamos proteger su identidad, no queríamos que la prensa le persiguiera".



Fernando Arribas falleció hace en el pasado mes de enero y ese triste acontecimiento ha sido clave para la actriz, ya que por eso se ha animado a contar públicamente quién era verdaderamente el padre de su hijo y dejar así, todas las especulaciones que ha habido durante años: "Está siendo muy duro sobrellevar la muerte de Fernando, me acuerdo mucho de él, era un hombre maravilloso".