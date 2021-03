China.- China avisa a Reino Unido que ya no tiene potestad alguna sobre Hong Kong

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno chino ha asegurado a Reino Unido que ya no tiene potestad alguna sobre el territorio de Hong Kong y que las acusaciones formuladas en la víspera por el Gobierno británico por violar del tratado de devolución al imponer su legislatura nacional sobre la zona no son más que "calumnias infundadas".



Pekín responde así al ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, que este sábado denunció que China está atacando la jurisprudencia local del territorio al imponer nuevas y polémicas leyes de cosecha propia que afectan a las libertades de sus habitantes, como la Ley de Seguridad Nacional o la reforma electoral decretada esta semana que, según sus críticos, están destinadas al castigo de los disidentes.



"Reino Unido no tiene soberanía, jurisdicción o derecho de 'supervisión' sobre Hong Kong tras devolver el territorio, ni tiene ninguna llamada 'obligación' hacia sus ciudadanos", ha hecho saber la Embajada de China en Reino Unido, donde ha calificado las acusaciones de Raab de "calumnias infundadas".



Raab había acusado este sábado a China de incumplir la Declaración Conjunta Chino-Británica de 1984 por la que Londres aceptaba devolver Hong Kong a China a cambio del compromiso de Pekín de conceder un amplio grado de autonomía política a la antigua colonia británica.



Reino Unido considera así que China está en "estado de continuo incumplimiento" de la declaración y ha condenado la decisión de Pekín de modificar el proceso para la elección del gobierno hongkonés.



"La decisión de Pekín de imponer cambios drásticos para restringir la participación en el sistema electoral de Hong Kong supone un nuevo y claro incumplimiento de la Declaración Conjunta Chino-Británica, que es legalmente vinculante", ha añadido.



"La acción sostenida de las autoridades chinas implican que ahora me vea obligado a informar de que Reino Unido considera que Pekín está en un estado de incumplimiento continuo de la declaración conjunta, una evidencia del creciente distanciamiento entre las promesas y las acciones de Pekín", ha remachado.



En ese sentido, Raab reitera su "apoyo al pueblo de Hong Kong". "China debe comportarse de forma acorde con sus obligaciones legales y respetar los derechos y libertades fundamentales en Hong Kong", ha argumentado.