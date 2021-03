China castigará a siderúrgicas por falsificar datos sobre la contaminación

Beijing (China), 25/11/2019.- Steam billows from cooling towers of a power plant operating for the city's power and heating in Beijing, China, 25 November 2015. Atmospheric concentrations of carbon dioxide and other major greenhouse gases have reached a new high in 2018, the World Meteorological Organization (WMO) said in their annual report. EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 14 mar (EFE).- Las autoridades chinas tomarán medidas contra al menos cuatro siderúrgicas de la provincia septentrional de Hebei por no cumplir con los requisitos de reducción de emisiones y falsificar sus registros tras más de una semana en la que la contaminación atmosférica ha azotado gravemente el norte del país.

El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente chino informó hoy en un comunicado que se tomarán medidas contra varias acerías de Tangshan, una de las ciudades industriales más importantes de Hebei, tras una inspección del titular de esa cartera, Huang Runqiu.

Tanto Hebei como sus regiones aledañas, incluyendo la capital, Pekín, llevan más de una semana con altos índices de contaminación en el aire, especialmente de las partículas PM2,5, que miden 2,5 micras o menos de diámetro por lo que llegan rápido a los pulmones y la sangre y las convierte en altamente dañinas para la salud.

Sólo el jueves, la concentración media de las partículas PM2,5 llegó en Pekín a 320 microgramos por metro cúbico, umbral considerado "muy peligroso" y muy por encima de los 20 microgramos que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La fuerte contaminación provocó que las autoridades elevaran la semana pasada el nivel de emergencia y llevaran a cabo inspecciones hasta descubrir que al menos cuatro empresas siderúrgicas estaban contaminando por encima de los umbrales y que además habían falsificado sus registros para sortear las pesquisas.

Aunque todavía no ha trascendido en qué consistirá el castigo, el ministro Huang se ha comprometido a tomar "medidas enérgicas", mientras que las autoridades locales siguen supervisando a las empresas de la zona para que cumplan con limitaciones temporales a la producción y reduzcan sus emisiones.

China se comprometió en la última cita de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), que concluyó el jueves, a que la participación de la energía no fósil en el consumo total aumente a cerca del 20 % en los próximos cinco años y a reducir la concentración en el aire de las partículas PM 2,5 un 10 por ciento en las grandes ciudades.

La contaminación del aire por el uso de combustibles fósiles es la causa de 4,5 millones de muertes prematuras cada año en todo el mundo, pero además acarrea pérdidas económicas globales estimadas en 2,9 billones de dólares, según el informe "Aire Tóxico: El precio de los combustibles fósiles" publicado en 2020 por Greenpeace y el Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio.

Según Greenpeace, 40.000 niños mueren anualmente antes de cumplir los 5 años por la exposición a contaminantes como las partículas PM2,5, a las que también se les atribuye hasta 2 millones de partos prematuros al año.

China es el país del mundo con más muertes prematuras por ese motivo, alrededor de 1,8 millones al año; seguida de India (1 millón), la Unión Europea (400.000 muertes), Estados Unidos (230.000) y Japón (100.000).