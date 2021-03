Cabaco sufre una rotura de menisco y será operado este lunes

El defensa uruguayo del Getafe Erick Cabaco (d) pelea un balón en el Coliseo Alfonso Pérez. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 14 mar (EFE).- Erick Cabaco, defensa uruguayo del Getafe, sufrió una rotura de menisco en una rodilla este viernes durante el último entrenamiento antes de recibir al Atlético de Madrid y podría perderse lo que resta de temporada.

El jugador charrúa sorprendió al no aparecer en la alineación de su entrenador José Bordalás para recibir al líder. Tampoco estaba entre los suplentes y, después, su presidente Ángel Torres, confirmó en los micrófonos de Movistar Plus el alcance de su lesión.

Cabaco llegó al Getafe en el mercado de invierno en la pasada temporada y hasta este curso no consiguió hacerse con un hueco en el once de José Bordalás. Lo hizo después de iniciarlo entre los suplentes y de superar otra lesión en las primeras jornadas.

En los últimos partidos era un fijo en el centro de la defensa del Getafe y, de nuevo, otra lesión frenará el desarrollo de un hombre que probablemente ya no podrá jugar hasta la próxima temporada.