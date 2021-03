Argentina.- Germán Burgos se estrena como técnico en Newell's

26/04/2018 Germán Burgos, segundo entrenador del Atlético de Madrid. El argentino Germán Burgos se convirtió este domingo en nuevo técnico de Club Atlético Newell's Old Boys, en la que será la primera experiencia al frente de un equipo para el que fuera ayudante de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid. DEPORTES



El argentino Germán Burgos se convirtió este domingo en nuevo técnico de Club Atlético Newell's Old Boys, en la que será la primera experiencia al frente de un equipo para el que fuera ayudante de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid.



"El Club Atlético Newell's Old Boys anuncia la contratación de Germán Burgos como nuevo entrenador del primer equipo, tras acordar la firma del vínculo contractual hasta diciembre de 2021 y una opción para renovar por una temporada más", dice el cuadro argentino en un comunicado este domingo.



"Desde el inicio de las charlas, el reconocido ex arquero de la selección nacional se mostró interesado en el proyecto integral deportivo de nuestra institución y aportó mucho de su parte para poder concretar finalmente el acuerdo y tomar el desafío de dirigir a la Lepra", añade sobre el sustituto de Frank Kudelka.



'El Mono', que recibió los mejores deseos del Atlético a través de las redes sociales, dirigirá su primer entrenamiento en Newell's el martes y el viernes frente a Unión de Santa Fe en el estadio Marcelo Bielsa se sentará por primera vez en el banquillo rojinegro.