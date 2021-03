Argentina.- Felipe González animó a Macri a mantener su candidatura presidencial pese a las encuestas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Gobierno español Felipe González aconsejó a Mauricio Macri no retirar su candidatura en las elecciones de 2019 a pesar de que las encuestas apuntaban a la victoria del 'kirchnerista' Alberto Fernández. La alternativa era cederle la candidatura a la entonces gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



El propio Macri revela en un libro 'Primer Tiempo' de próxima publicación que recibió presiones para ceder la candidatura y poner en marcha el denominado 'Plan V', por la inicial de Vidal y consultó con González.



"Me dijo que era absurdo dar un paso al costado en ese momento. Si yo aceptaba como un hecho mi propia derrota iba a ser imposible empoderar a alguien para que tuviera chances de éxito", relata Macri. Para González, era "absurdo" retirarse de la contienda y le advirtió que esa decisión "debilitaría" a su gobierno y le "impediría llegar al final del mandato".



"A lo largo de mi vida mantuve algunos diálogos muy valiosos con Felipe. El gran político español es un argentinófilo de ley", explica Macri. González le comentó que había notado que empresarios y políticos del "círculo rojo" que en privado defendían las "reformas" que impulsaba Cambiemos, criticaban esas políticas en la esfera pública. "Me pareció una lectura genial de la conducta de buena parte de nuestros empresarios y políticos", apunta Macri, que critica así el denominado "círculo rojo".



Poco después de la conversación con González, Macri convocó a Vidal a una reunión a solas en su quinta familiar Los Abrojos y posteriormente decidió que debía continuar en la carrera por la reelección.



En el libro, Macri relata que entre marzo y abril de 2019 "crecieron las presiones del círculo rojo" para que no se presentara a la reelección y le cediera el puesto a Vidal, una idea que "generó tensiones" en su equipo.



"Estuve dispuesto a considerar seriamente el Plan V si se demostraba que el cambio incrementaba nuestras chances de continuar", asegura Macri. Faltaban pocos meses para el cierre de listas para las primarias y Cristina Fernández de Kirchner aún no había revelado su decisión de apoyar a Alberto Fernández como candidato del Frente de Todos.



Además, Macri recuerda que su gestión atravesó turbulencias económicas en la previa del año electoral. "En 2018 estuvo marcado por el final del crédito para nuestro país. Ya en 2019 el mundo político y financiero internacional sólo emitía menajes de temor ante un posible regreso del kirchnerismo al gobierno", apunta.



Sin embargo, lejos de la autocrítica, el expresidente indica que "las reformas estructurales que el país necesitaba fueron diluyéndose por la reticencia de la oposición" y "el desinterés de muchos" que no lo respaldaron. Según el expresidente, sus votantes querían "un cambio político" después de doce años de kirchnerismo, pero "no todos querían el cambio económico". "Esto nos debilitó", dice.



Macri presentará su libro el próximo jueves en una escenificación de su relanzamiento político, destaca la prensa argentina. Al evento asistirán los principales referentes de Juntos por el Cambio, exministros y exfuncionarios nacionales.