Ana Obregón, rota al cumplirse diez meses sin Aless Lequio

Ana Obregón ha vuelto a escribir un mensaje lleno de dolor y de rabia en sus redes sociales para recordar al que, como bien sabemos, ha sido y siempre será el amor de su vida, su hijo Aless Lequio. La actriz que está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, ha querido recordarle justo en la fecha en la que se cumplen 10 meses de su muerte y lo cierto es que lo ha hecho con un mensaje cargado de sentimiento.



"Cuando tienes un hijo dejas de necesitar un espejo. Tu eras el espejo donde me miraba para seguir viviendo. Diez meses sin ti" han sido las palabras que ha utilizado Ana para expresar todo el dolor que siente en estos momentos por la muerte de su hijo. Cabe recordar que la actriz está teniendo una fortaleza bestial para adaptarse a esta vida sin él, luchando por seguir con el legado del joven.



Meses después de su muerte, Ana confesaba que había creado una fundación con el nombre de hijo para la investigación contra el cáncer, algo que reflejaba las ganas que tenía la actriz de seguir con el legado de lucha incansable que tuvo Aless hasta el último día de su vida.



Este pasado sábado se cumplían diez meses desde el fallecimiento del joven y su madre le recordaba de esta manera. No era la única, ya que Alessandro Lequio también quiso homenajearle con una fotografía, eso sí, sin texto alguno. No cabe duda de que los dos se están apoyando en estos momentos tan complicados y que juntos saldrán adelante poco a poco.