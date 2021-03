AMP.Coronavirus.- El asesor principal de la Casa Blanca contra la COVID-19 pide colaboración a los votantes republicanos

29/01/2021 El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL AL DRAGO - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO



El principal experto epidemiológico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha pedido a los votantes republicanos que superen su aversión a la vacuna para facilitar la campaña de inoculación y contener la enfermedad.



Los republicanos son amplia mayoría entre la población escéptica sobre la eficacia de la vacuna en Estados Unidos y el propio Fauci ha demostrado su consternación ante ello. "Simplemente no lo entiendo. Tenemos que disociar la persuasión política de las medidas básicas sanitarias de sentido común", ha declarado a la cadena NBC.



Una encuesta de PBS News Hour / NPR / Marist publicada el jueves mostró que el 41 por ciento de las personas que se identifican como republicanos, incluido el 49 por ciento de los hombres de tendencia republicana, han asegurado que no tienen intención de recibir una de las tres vacunas contra el coronavirus aprobadas por el Gobierno federal. Entre los hombres de tendencia demócrata, solo el 6% dijo lo mismo.



Asimismo, Fauci llamó a la calma a pesar del descenso de casos registrado en Estados Unidos durante los últimos días. "Si vas a anotar un touchdown", explicó a través de un símil del fútbol americano, "hay que llegar a la zona de anotación. Y todavía no estamos ahí", ha declarado a la cadena NBC.



Estados Unidos está en camino de alcanzar el nivel más bajo de infecciones desde principios de octubre, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg. El número medio de casos diarios durante la última semana ha caído un 15 por ciento en comparación con la semana anterior, continuando un descenso que comenzó en enero.



En este sentido, Fauci ha llamado de nuevo a la cautela porque a pesar de todo "la estabilización se encuentra en un nivel muy alto de de 60.000 casos por día", una situación que hace que el país sea "muy vulnerable" a un nuevo aumento.



"Y eso es exactamente lo que sucedió en Europa: tuvieron una disminución de casos, se estancaron y retiraron las medidas de salud pública", añadió después a ABC News, en referencia a la relajación de las restricciones en algunos países, incluida la reapertura de restaurantes.



"Podemos evitarlo si continuamos vacunando a las personas, obteniendo más y más protección, sin que de repente retrocedamos las medidas de salud pública", ha manifestado.