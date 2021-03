AMP.- Fútbol/Selección.- Luis Enrique da este lunes su primera lista para la clasificación para el Mundial de Catar

Luis de la Fuente dará a conocer los elegidos para la primera parte de la fase final de la Euro Sub-21 con la duda de ver dónde estará Pedri



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ofrecerá este lunes (11.30 horas) la lista de convocados para los primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 contra Grecia, Georgia y Kosovo en la 'ventana' de este mes de marzo, donde podría haber novedades como la posible inclusión del joven Pedri, aunque el canario también puede recalar en una Sub-21 que jugará la primera parte de la fase final de la Eurocopa, cuya convocatoria final también se dará a conocer por Luis de la Fuente.



La selección española volverá a jugar después de la última victoria (6-0) de noviembre en La Cartuja frente a Alemania. Luis Enrique ofrecerá la lista a través de los canales oficiales de la RFEF y, posteriormente, a las 12.30 horas, valorará la lista en rueda de prensa.



España iniciará la fase de clasificación para el Mundial en Catar en Los Cármenes de Granada el jueves 25 de marzo frente a Grecia. Posteriormente, se medirá a Georgia en Tiblisi el domingo 28 y cerrará la serie el miércoles 31 en el estadio de La Cartuja de Sevilla frente al territorio de Kosovo.



De momento, lo que es seguro de esta primera lista para iniciar el camino mundialista y, quizá, posible 'boceto' de la que podría haber para la EURO que dará comienzo en junio, es que el técnico asturiano no podrá contar con jugadores seleccionables como el defensa del Villarreal Pau Torres, pareja de Sergio Ramos, o el madridista Dani Carvajal y el blaugrana Sergi Roberto, ya que los tres están lesionados.



En este sentido, además de abrirse un hueco para el puesto de central para el que podrían optar Íñigo Martínez (Athletic), Mario Hermoso (Atlético) o Nacho Fernández (Real Madrid), el seleccionador debe buscar un lateral derecho que acompañe al sevillista Jesús Navas. Héctor Bellerín (Arsenal), llamado en la anterior cuando se lesionó el de Los Palacios, o un extremo reconvertido como el madridista Lucas Vázquez podrían tener hueco.



También en el lado izquierdo, donde los asiduos son José Luis Gayà (Valencia) y Sergio Reguilón (Tottenham), podría haber novedad con el regreso de un Jordi Alba (FC Barcelona) que está a muy buen nivel en su club, sin perder de vista a Angeliño (Leipzig). En la portería, habrá que ver si Luis Enrique mantiene su confianza en un Kepa Arrizabalaga (Chelsea) que no tiene minutos o apuesta por otro guardameta para acompañar a Unai Simón (Athletic) y David de Gea (Manchester United).



De todos modos, donde más atención hay es en ver si Pedri, una de las sensaciones de la temporada, entra entre los elegidos en el disputado centro del campo y afianza sus opciones para jugar la Eurocopa, o se da preferencia a que juegue en la Sub-21 que defenderá título continental.



Marcos Llorente (Atlético), la gran novedad en la última lista, espera mantenerse avalado por su gran momento de forma, al igual que su compañero Koke Resurrección, que dio un gran rendimiento en la última 'ventana'.



Arriba, todavía sin Ansu Fati, no se atisban grandes novedades. Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Leipzig) y Ferran Torres (Manchester City) parecen 'fijos', y la gran actuación de Álvaro Morata (Juventus) en el anterior parón podría mantenerle pese a que ahora no esté tan acertado como en noviembre.



ILAIX MORIBA PODRÍA SER LA GRAN NOVEDAD EN LA SUB-21



Por su parte, la selección sub-21 también dará a conocer sus elegidos para disputar en estas mismas fechas la fase de grupos del Europeo de 2021 de Eslovenia-Hungría. El seleccionador Luis De la Fuente confirmará los nombres de los 23 jugadores convocados para dicha competición a partir de las 12.00 horas en los canales oficiales de la RFEF y posteriormente, comparecerá ante los medios.



La actual campeona continental de la categoría se enfrentará el miércoles 24 a la anfitriona Eslovenia en el estadio de Maribor; el sábado 27, a Italia, también en Maribor y por último, en la localidad de Celje, a la selección de la República Checa, el martes 30 de marzo. En estos partidos la selección se juega estar presente en la fase de eliminatorias, que dará comienzo el 31 de mayo, y a la que accederán los dos mejores de cada uno de los cuatro grupos.



A la espera de saber qué ocurre con Pedri, la lista podría mantener el bloque con el que ha trabajado el riojano en los últimos partidos con posibles caras nuevas como el centrocampista Ilaix Moriba, al que Ronald Koeman ya ha hecho debutar con éxito en el Barça. Riqui Puig, con pocos minutos con el neerlandés, podría perder el 'tren'.