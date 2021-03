ACTUALIZA 1-Banda K-Pop BTS pierde en Grammy; Beyoncé, Megan Thee Stallion, entre primeros ganadores

(Actualiza con primeros ganadores, detalles)

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 14 mar (Reuters) - Megan Thee Stallion, Beyoncé y Billie Eilish estuvieron entre los primeros ganadores el domingo, pero la banda de K-Pop BTS perdió en su intento por recibir su primer Grammy.

BTS perdió en la categoría de mejor interpretación de dúo pop o grupo contra Lady Gaga y Ariana Grande por su sencillo "Rain on Me".

La banda de siete miembros, que tocará el domingo más tarde en la transmisión desde Corea del Sur, esperaban ser el primer grupo de K-Pop en ganar un Grammy luego de un exitoso año en Estados Unidos para el género.

Los premios fueron anunciados online antes de la emisión de las principales categorías de los Grammy en el canal de televisión CBS, que se espera sea una ceremonia híbrida de actuaciones en vivo y pregrabadas pero, debido a la pandemia de coronavirus, sin la habitual audiencia de miles de músicos y ejecutivos de la industria.

La rapera Megan Thee Stallion ganó por su interpretación de rap en "Savage", que presenta a Beyoncé, en la que podría ser una gran noche para la música texana, que es vista como una contendiente importante en la categoría de mejor artista nuevo.

Kanye West ganó un Grammy por su álbum de gospel "Jesus is King", mientras Beyoncé también recibió un premio al mejor video musical por "Brown Skin Girl", que compartió con su hija de 9 años Blue Ivy.

Eilish, la adolescente de Los Ángeles que dominó los Grammy el año pasado, ganó un premio por el tema de la próxima película de James Bond "No Time to Die". Eilish, de 19 años, también recibió dos galardones por su balada "Everything I Wanted".

Beyoncé, la artista mujer más nominada en la historia de los Grammy con 79 nominaciones, llegó a la ceremonia con nueve, mayormente por música que celebró la cultura negra en un año de agitación racial en Estados Unidos.

Pero Beyoncé no está en la lista de músicos que actuarán en el show de tres horas del domingo, que será una mezcla de presentaciones en vivo y actuaciones pregrabadas de figuras como Swift, la banda de K-Pop BTS, Megan Thee Stallion, Billie Eilish, Harry Styles, la estrella latina Bad Bunny y el cantante negro de música country Mickey Guyton.

La lista inusualmente diversa de aspirantes al premio mayor, álbum del año, significa que podría ser para cualquiera.

"Las nominaciones fueron tan sorprendentes -The Weeknd no siendo nominado-, es un año muy extraño para tratar de predecir", dijo Melinda Newman, editora ejecutiva de Billboard para la costa oeste y Nashville. "Creo que será un año en el que nadie arrasará", agregó.

Los ganadores son elegidos por unos 11.000 miembros de la Academia de la Grabación. El presentador de talk show Trevor Noah será el anfitrión de la transmisión.

Swift y la cantante pop británica Dua Lipa recibieron seis nominaciones cada una junto con el rapero Roddy Rich. Lipa y su álbum "Future Nostalgia" podría tener una ventaja al ser la única del trío en estar nominada en las tres principales categorías: álbum, grabación y canción del año.

(Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Lucila Sigal)