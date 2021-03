103-116. Porzingis y Doncic definen la victoria de Mavericks ante Nuggets

Milwaukee (United States), 16/12/2019.- Dallas Mavericks forward Kristaps Porzingis (R) celebrates with teammates after making two straight three point shots during the NBA game between the Dallas Mavericks and the Milwaukee Bucks at Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, USA, 16 December 2019. (Baloncesto, Estados Unidos) EFE/EPA/TANNEN MAURY SHUTTERSTOCK OUT

Denver (EE.UU.), 13 mar (EFE).- El acierto encestador del pívot letón Kristaps Porzingis y el juego completo del base esloveno Luka Doncic fue la combinación perfecta que permitió a los Mavericks de Dallas vencer a domicilio 103-116 a los Denver Nuggets.

Porzingis, que al igual que Doncic, no habían jugado en el partido anterior de los Mavericks, del pasado jueves, debido a los protocolos de lesiones, volvieron en plenitud de forma y se convirtieron en los líderes del triunfo del equipo tejano.

El pívot letón acabó con 25 puntos, incluidos 5 triples en 7 intentos, y al frente del ataque, mientras que Doncic logró un doble-doble de 21 tantos, 12 asistencias y cinco rebotes, a pesar que falló 7 de los 10 tiros que hizo desde fuera del perímetro.

Mientras que el escolta-alero Josh Richardson también contribuyó con 20 puntos, incluidos cuatro triples de cinco intentos y estuvo perfecto (4-4) desde la línea de personal.

Esta vez el pívot serbio Nikola Jokic, aunque terminó con otro doble-doble de 26 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes al final no pudo impedir la derrota, que cortó a los Nuggets su racha ganadora de cinco partidos consecutivos.

La derrota le puso con marca de 22-16 y combinada con el triunfo de los Trail Blazers ante los Timberwolves de Minnesota (121-125) también les costó el segundo puesto de la División Noroeste, que ahora ocupa el equipo de Portland (22-15).

El ala-pívot Michael Porter Jr. anotó 17 de sus 23 puntos en el último cuarto, que al final tampoco pudieron salvar a los Nuggets, y el alero Will Barton también tuvo la misma producción.

Sin embargo, el base canadiense Jamal Murray confirmó que pasa por una crisis en sus juego ofensivo al aportar apenas 10 puntos tras fallar 9 de 13 tiros de campo y quedarse con apenas 10 tantos en su haber.

Tampoco la opción del base argentino, el novato Facundo Campazzo, le dio resultado al entrenador de los Nuggets, Michael Malones, que lo mantuvo 27 minutos en el campo, pero se quedó sin anotar.

El exjugador del Real Madrid falló los dos tiros de campo que hizo, incluido un triple y no fue a la línea de personal.

Hizo mejor labor en el reparto del balón al dar seis asistencias, capturó dos rebotes defensivos, perdió un balón y cometió cuatro faltas personales.

Los Nuggets venían de la jornada del viernes de una victoria a domicilio por 102-103 ante los Grizzlies de Memphis, y apenas tuvieron tiempo para descansar, dado que llegaron a Denver a primeras horas del la mañana del sábado.

Además el equipo, de acuerdo a Malone, también tuvo un problema con la prueba de la covid-19 y todo afectó a que los Nuggets no tuviesen la energía necesaria para competir contra los Mavericks.

Los Nuggets anotaron los primeros 10 puntos del partido, pero los Mavericks se recuperaron para quedar atrás por uno después del primer cuarto y superaron a Denver 33-22 en el segundo.

Los Mavericks lideraron por siete al comienzo del tercero y se alejaron por completo en el cuarto para asegurar la victoria con comodidad.

El equipo de Dallas ganó la serie de la temporada con Denver 2-1 y ambas victorias llegaron como visitantes.