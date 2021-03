0-0. Tapia se exhibe en el empate entre Celta y Athletic

El centrocampista del Celta de Vigo Renato Tapia (d) pugna por un balón con el mediapunta del Atletic de Bilbao Raúl García (i) durante el partido que enfrentó al Celta de Vigo y al Athletic de Bilbao en el estadio Balaidos de Vigo, este domingo. EFE/ Salvador Sas

Vigo, 14 mar (EFE).- Celta de Vigo y Athletic dieron un nuevo paso hacia la salvación tras empatar, sin goles, en Balaídos, pero se alejan de la pelea por los puestos europeos, en un exigente duelo físico y de escasas ocasiones.

Marcelino García Toral realizó varios cambios respecto al once que alineó ante el Atlético de Madrid, pero su equipo no lo acusó. Buscó la batalla física y el Celta cayó en su trampa, abusando de los pases en corte a la hora de iniciar el juego.

El guión pudo ser otro si Iván Villar no evitara el gol de Villalibre a los tres minutos, después de una espectacular volea del atacante vasco. El Celta reaccionó con un contraataque que culminó, muy forzado, Santi Mina, quien poco después volvió a rozar el gol con un cabezazo.

Antes de alcanzar la media hora de juego, el Athletic explotó un pelotazo de Lekue para armar un rápido contragolpe, iniciado y finalizado por Berenguer. Su remate se marchó rozando el poste.

Nada cambió en el segundo tiempo, pese a que Marcelino dio entrada a Muniain por Raúl García. Demasiado juego en el centro del campo, donde brilló una vez más el peruano Renato Tapia, un dolor de muelas para los rojiblancos en la recuperación. Aspas pudo desnivelar el choque en el minuto 87 pero su disparo desde la frontal se fue a córner tras tocar en un defensor.

Ficha técnica:

0 RC Celta: Iván Villar; Kevin Vázquez, Araujo (Aidoo, min.84), Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez (Beltrán, min.76), Nolito (Solari, min.76); Aspas y Santi Mina (Ferreyra, min.67).

0 Athletic: Unai Simón; Lekue, Yeray, Unai Núñez, Balenziaga; Berenguer (De Marcos, min.78), Dani García, Unai López (Vencedor, min.67), Morcillo (Ibai, min.86); Villalibre (Williams, min.67) y Raúl García (Muniain, min.46).

Árbitro: Jaime Latra (colegio aragonés). Amonestó a Santi Mina (min.45), Kevin Vázquez (min.62), Murillo (min.69) y Coudet (min.88) por parte del Celta, y Lekue (min.41) por parte del Athletic.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Abanca Balaídos.