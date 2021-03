Venezuela.- Denuncian por xenofobia contra los venezolanos a la alcaldesa de Bogotá

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido denunciada ante la Fiscalía por xenofobia tras afirmar el jueves que "una minoría" de los migrantes venezolanos en Colombia son "profundamente violentos", que "matan para robar".



La denuncia ha sido presentada por el miembro de la Cámara de Representantes colombiana David Racero, electo por la formación de izquierda Lista de la Decencia.



"Es evidente que la alcaldesa de Bogotá ha hecho declaraciones en contra de los ciudadanos venezolanos que hacen que el rechazo hacia la población migrante aumente y que se ejerza violencia en contra de éstos", ha declarado Racero, según recoge el diario 'El Tiempo'.



"Lo anterior además de constituir los delitos de discriminación y hostigamiento, no corresponde con la realidad, puesto que varios estudios recientes, como el del Instituto de Política Migratoria, evidencian que en América Latina los migrantes no son los principales impulsores del crimen, y las cifras en Colombia así lo demuestran", ha añadido.



López realizó las declaraciones durante un homenaje al agente de Policía Edwin Caro, asesinado el miércoles cuando paró a dos hombres sospechosos que circulaban en moto. Aunque no se ha confirmado la identidad de uno de ellos que también murió en el incidente, sí se conoce que el otro es un ciudadano venezolano de 28 años.



El codirector de la plataforma Barómetro de Xenofobia, Julio César Daly, ha alertado de un aumento del 576 por ciento en los comentarios xenófobos en redes sociales contra los venezolanos a raíz de las declaraciones de López. Daly ha señalado en una entrevista para NTN24 que abundan textos en los califican a los venezolanos de "ratas" y "plagas" y hasta defienden tomar medidas violentas contra los migrantes.



En otra ocasión, López mostró su preocupación por el supuesto aumento de la inseguridad en la capital colombiana y propuso deportar "sin contemplaciones" a los migrantes venezolanos que cometan delitos, para aceptar solo a quienes quieran "ganarse la vida decentemente". En aquella ocasión, se defendió de las críticas alegando que "pedir que se aplique la ley no es xenofobia".



Según los datos de Migración Colombia, a 31 de octubre de 2020, había más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, de los que 770.000 estaban en situación regular. Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades colombianas con más presencia de migrantes venezolanos.



Colombia acoge a más del 37 por ciento de los 4,6 millones de venezolanos que viven en América Latina y el Caribe después de haberse visto forzados a dejar su país.