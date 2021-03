Vanesa Martín condena los comentarios machistas a las actrices de los Premios Goya 2021

13/03/2021 VANESA MARTÍN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 13 (CHANCE)



Mucho se ha hablado de los comentarios machistas que se colaron en el directo de TVE durante la gala de los premios Goya y Vanesa Martín condena estos comentarios machistas hacia las actrices: "La verdad es que me provocan mucho rechazo. Me da rabia porque enturbian una noche bonita en la que estábamos todos con muchas ganas, muy alegres, contentos con unos Goya, de compartir con compañeros... yo creo que Antonio Banderas hizo una gala, y maría casado, espectacular y da mucha rabia encontrarte con este tipo de comentarios tan retrógrados, tan ofensivos y me alegré mucho que no fuesen andaluces, fíjate".



La cantante, que ha recibido el premio ELLE a la música, arranca gira en mayo con muchísimas ganas: "Yo arranco gira en mayo adecuándonos obviamente a lo que ley marque de aforo y demás, pero si me apetece que este disco que recién acaba de salir vea la luz, encontrarme con la gente, contagiarme un poco de esa energía en conjunto, que mis músicos vuelvan a las tarimas, yo volver a encontrarme con la realidad, con la música encima de un escenario y yo creo que si estamos viendo la luz. Yo creo que en general en todo... queda, nos quedará tiempo para curarnos cien por cien a nivel económico, a nivel proyectos y todo, y normalidad absoluta, pero estamos haciendo cosas y tenemos que seguir remando".



Vanesa se alegra mucho por el Goya que recibió Rozalén y asegura que Alejandro Sanz está bien tras quedarse a las puertas de ser premiado: "Yo creo que rozalén era una gran merecedora de ese Goya. Lo hubiera sido Alejandro por supuesto también, pero yo me alegré muchísimo. Las canciones son una belleza y los premios tú sabes que al final son... Alejandro tiene todos los Grammy que nos gustaría a tener a nosotros, o sea que él seguro que está muy bien. Es un tío muy inteligente, muy emotivo, y la música es otra cosa, no solo se basa en premios".