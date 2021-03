Senegal.- El bloque de oposición senegalés suspende las protestas para posibilitar una salida pacífica de la crisis

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Movimiento por la Defensa de la Democracia (M2D), que aglutina a partidos opositores y organizaciones civiles de Senegal, ha anunciado este sábado que suspenderá temporalmente las marchas de protesta contra el presidente del país, Macky Sall, para facilitar una salida negociada de la gravísima crisis política que atraviesa el país.



El bloque ha aceptado así la petición formulada por una de las figuras religiosas más importantes del país, el califa de la Hermandad Muridí, Serigne Mountakha Mbacké, quien ha recibido a cambio una petición de diez demandas por parte de los opositores para que se las entregue al presidente Sall, entre ellas "la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos encarcelados".



Liberaciones que deberían empezar, han apostillado, por la del gran líder opositor Ousmane Sonko, cuya detención fue el detonante de la ola de violencia que asola al país africano.



Sonko, líder de Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), reclamó al presidente que no se presente a las próximas elecciones de 2024, libere de forma inmediata a los "presos políticos" y "abra una investigación independiente sobre la violencia durante las manifestaciones".



El opositor, que quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2019, fue detenido el 3 de marzo por "alteración del orden público" cuando se dirigía a un tribunal de la capital, Dakar, para comparecer por estas acusaciones formuladas contra él por violación y amenazas de muerte, por las que ha sido imputado.



La detención tuvo lugar después de que una veintena de parlamentarios opositores presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la retirada de la inmunidad parlamentaria de Sonko, que allana el camino para los procedimientos judiciales contra él. Las protestas por su liberación han dejado entre cinco y once muertos y más de 600 heridos en el país.



En este sentido, y según recoge Radio Francia Internacional, el M2D pide el cese inmediato de "la conspiración político-judicial fomentada en su contra" y el compromiso de las autoriades para que "no promulguen la más mínima acusación contra él".



El M2D también pide al jefe del Estado que se comprometa públicamente a celebrar elecciones locales en 2021, parlamentarias en 2022 y presidenciales en 2024 en "términos libres y democráticos", y "reconozca públicamente la imposibilidad moral y constitucional" de postularse para un nuevo mandato.