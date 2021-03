Roglic gana por tercera vez en la París-Niza y roza el triunfo final

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo), ganador este sábado en La Colmiane (Alpes-Maritimes) de la 7ª y penúltima etapa de la París-Niza, su tercer triunfo en cuatro días, consolidó su liderato y dio un paso fundamental hacia la victoria final.

Roglic superó en los últimos metros al suizo Gino Mader, superviviente de una larga escapada, en una meta en altitud.

El número mundial, interesado por la victoria y los diez segundos de bonificación para el vencedor, no tuvo piedad, sin un gesto de caballerosidad que le hubiera servido para ganar popularidad.

"Me dije: '¿Por qué no?' Había una posibilidad y la he aprovechado", dijo Roglic, que ahora tiene 52 segundos de ventaja sobre el alemán Maximilian Schachmann, segundo clasificado.

La jornada, marcada por una escapada de 13 corredores que duró hasta el comienzo de la ascensión final, se definió en La Colmiane, a 1.500 metros de altitud.

Mader se distanció del estadounidense Neilson Powless a menos de 5 kilómetros de la meta, pero vio su ventaja recortada en los últimos metros por Roglic, que esprintó para ganar por dos segundos.

A cinco segundos fue tercero Schachmann y el australiano Lucas Hamilton fue cuarto a ocho. El quinto puesto fue para el ruso Aleksandr Vlasov, a diez.

El domingo la octava y última etapa fue recortada debido al confinamiento de la franja litoral alrededor de Niza. El recorrido tendrá 92,5 kilómetros, rodeando Levens, la localidad donde estará situada la meta.

-- Clasificación de la séptima etapa:

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo), los 119 km en 3 h 09:18.

(media: 37,781 km/h)

2. Gino Mader (SUI/BAH) a 02.

3. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 05.

4. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 08.

5. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) 10.

6. Tiesj Benoot (BEL/DSM) 10.

7. Guillaume Martin (FRA/COF) 15.

8. Ion Izagirre (ESP/AST) 15.

9. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 22.

10. Jai Hindley (AUS/DSM) 22.

- Clasificación general:

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 26 h 32:01.

2. Maximilian Schachmann (GER/BOR) a 52.

3. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) 1:11.

4. Ion Izagirre (ESP/AST) 1:15.

5. Tiesj Benoot (BEL/DSM) 1:34.

6. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 1:34.

7. Guillaume Martin (FRA/COF) 2:06.

8. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 2:07.

9. Jack Haig (AUS/BAH) 2:10.

10. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 2:21.

11. Gino Mader (SUI/BAH) 2:24.

12. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 2:26.

jm/chc/pm