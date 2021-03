Político acusado de violación comienza campaña para ser gobernador en México

El candidato al estado de Guerrero, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio (d), arranca su campaña electoral, este sábado, en el balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero (México). EFE/David Guzmán

México, 13 mar (EFE).- El político mexicano Félix Salgado Macedonio del partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), celebró este sábado su primer acto de campaña como candidato a la gobernatura del sureño estado de Guerrero, en medio de la polémica por estar acusado de violación y abuso sexual.

A pesar de tener dos denuncias por violación y al menos otras tres acusaciones de abuso y acoso sexual, el senador con licencia inició sus actos electorales, tras haber sido ratificado como candidato por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Hasta ahora, Salgado Macedonio no había dado postura alguna respecto a las acusaciones en su contra, por lo que dentro de su mitin decidió hacer una declaración pública donde aseguró que esto es parte de un linchamiento político y mediático sin precedentes, "cuya principal obsesión es evitar el avance de la cuarta transformación".

Y acusó que los ataques son auspiciados y patrocinados "por los intereses oscuros y los poderes fácticos".

CANDIDATURA EN POLÉMICA

La candidatura de Salgado Macedonio despierta polémica desde diciembre, cuando ganó una primera encuesta, porque está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de estar incriminado en al menos otras cinco agresiones sexuales.

A mediados de febrero, Morena registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a Salgado Macedonio como su candidato a gobernador de Guerrero para las elecciones del próximo 6 de junio.

Sin embargo, ante las protestas feministas que se pronunciaron en contra, a finales de febrero el partido de López Obrador quitó la candidatura al senador y acordó la realización de una nueva encuesta para definir a su candidato a la gobernatura de Guerrero, aunque no prohibió la participación de Salgado Macedonio.

Este viernes, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ratificó a Salgado Macedonio como candidato a gobernador, pese a las acusaciones en su contra.

Dicho ente explicó en un comunicado que Salgado Macedonio participó en la nueva valoración de perfiles que realizó porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) no canceló sus derechos partidistas.

El órgano interno del partido reconoció que dejar participar a Salgado Macedonio generó fuertes críticas, principalmente de mujeres organizadas, pero dijo que la "inacción" de las instancias penales y sus "vicios" le impidieron tener elementos concluyentes sobre las acusaciones contra el morenista.

"UN VIOLADOR NO SERÁ GOBERNADOR"

Militantes, simpatizantes, diputadas y senadoras de su propio partido y opositores se han manifestado con la consigna "un violador no será gobernador" y han pedido a través de redes sociales al presidente López Obrador que "rompa el pacto” .

La candidatura de Salgado Macedonio ha generado diversas protestas tanto en Guerrero como en Ciudad de México.

El pasado 2 de marzo, las inconformidades por la candidatura generaron una protesta por parte de grupos feministas a las afueras del Palacio Nacional, que terminaron en gresca entre la policía y las manifestantes, quienes exigían ser escuchadas por el presidente mexicano.

Además, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, colectivos feministas repudiaron las aspiraciones al gobierno del senador.

No obstante, López Obrador ha respaldado a Salgado Macedonio, aliado de su movimiento en el sur de México desde hace décadas.

Incluso, ha denunciado que las acusaciones contra el senador de Morena están "fabricadas".

CONCIENCIA TRANQUILA

Pese a la polémica que ha generado su candidatura, Salgado Macedonio aseguró sentirse con la "conciencia tranquila" y reiteró su respeto hacia las mujeres de Guerrero y del país.

"Soy un luchador social. Estoy con la cara en alto, con la conciencia tranquila y la calidad moral que me permiten hablarte de frente al pueblo", afirmó.

Entre consignas de "¡Qué viva el toro!", "Las mujeres estamos con Félix" y "Félix gobernador", el candidato resaltó que "las mujeres y los jóvenes son el aliento que nos permite seguir avanzando en los momentos más duros y más difíciles".

Y ofreció respeto hacia los participantes de otros partidos políticos que estén contendiendo a la gobernatura, principalmente a las mujeres.