Paz Padilla emociona con su discurso en 'Got Talent'

MADRID, 13 (CHANCE)



Paz Padilla no pudo estar en las grabaciones de Got Talent y ayer se emitió un vídeo que mandó la presentadora al programa para explicar la situación por la que estaba pasando en esos momentos que estaba muy reciente la muerte de su marido. Lo cierto es que la humorista ha conseguido sacar una lágrima a sus compañeros y al público que escuchaba sus palabras muy emocionados.



Este era el discurso de la humorista completo: "Me quiero dirigir a todos vosotros, este año me ha sido imposible estar con vosotros, si lo pienso me duele porque amo Got Talent. Este año no he podido estar por mi situación personal, mi vida privada y porque no estaba fuerte. He preferido quedarme en casa porque necesitaba curarme un poco, curar el alma. Got Talent es un programa donde todo el mundo pone el alma, no quería ser imparcial porque mis emociones están para arriba y para abajo, no quería ser injusta. He decidido delegar esa responsabilidad a mis compañeros porque son grandes profesionales. Volveré a estar con vosotros después de un tiempo de retiro y lo daré todo. Os quiero dar las gracias a todos mis compañeros por entenderme y apoyarme. Nos veremos en la semifinal y en la final".



Edurne no podía evitar las lágrimas y Santi Millán tampoco, ya que Paz le prestaba su pase de oro porque aseguraba tener mucha complicidad con él y ponía todas sus confianzas en que sabría cuándo darlo. Además, confesó que sí estaría en la semifinal y final del concurso.