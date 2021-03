New York Knicks se hace con la victoria contra Oklahoma City Thunder por 97-119

New York Knicks logró ganar como visitante a Oklahoma City Thunder por 97-119 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Oklahoma City Thunder consiguieron ganar en casa contra Dallas Mavericks por 116-108, mientras que los de New York Knicks perdieron fuera de casa con Milwaukee Bucks por 134-101. Con este resultado, New York Knicks cuenta con 20 partidos ganados de 39 jugados, lo que le permite afianzarse en los puestos de Play-off. Por su parte, Oklahoma City Thunder, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 16 victorias en 38 partidos disputados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los jugadores de Oklahoma City Thunder, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto y alcanzaron una diferencia de 10 puntos (17-7) y terminó con un resultado de 31-22. Después, en el segundo cuarto se produjo una remontada de New York Knicks, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 15-2 y tuvo una diferencia máxima de ocho puntos (48-56) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 23-34. Tras esto, los rivales acumularon un total de 54-56 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los visitantes se distanciaron en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 16-2 y tuvieron una diferencia máxima de 12 puntos (62-74) y acabó con un resultado parcial de 24-32 y un total de 78-88. Por último, durante el último cuarto el equipo visitante amplió de nuevo su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 10-2 y llegó a ir ganando por 26 puntos (93-119) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 19-31. Tras todo esto, el duelo concluyó con un resultado de 97-119 para los jugadores del equipo visitante.

La victoria de New York Knicks se cimentó sobre los 26 puntos, 12 asistencias y 12 rebotes de Julius Randle y los 32 puntos, tres asistencias y cinco rebotes de RJ Barrett. Los 16 puntos y cinco rebotes de AL Horford y los 14 puntos, cinco asistencias y seis rebotes de Luguentz Dort no fueron suficientes para que Oklahoma City Thunder pudiese ganar el partido.

En la próxima jornada de la NBA, Oklahoma City Thunder jugará contra Memphis Grizzlies en el Chesapeake Energy Arena. Por su parte, el próximo rival de New York Knicks será Brooklyn Nets, con el que se enfrentará en el Barclays Center.