New Orleans Pelicans consigue vencer a Cleveland Cavaliers (116-82)

New Orleans Pelicans logró ganar como local a Cleveland Cavaliers por 116-82 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans sufrieron una derrota en casa contra Minnesota Timberwolves por 105-135. Por su parte, los de Cleveland Cavaliers también perdieron en casa con Indiana Pacers por 111-114 y tras el partido acumulan un total de tres derrotas en los cinco últimos partidos. Por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 16 victorias en 38 partidos disputados, mientras que Cleveland Cavaliers se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 14 victorias en 37 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a a los dos contendientes, con movimientos en el marcador y acabó con un resultado de 34-29. Posteriormente, en el segundo cuarto New Orleans Pelicans se distanció en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-1 y marcó la máxima diferencia (21 puntos) al final del cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 35-19. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 69-48 en el marcador.

Durante el tercer cuarto el equipo local amplió de nuevo su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 14-2 y llegó a ir ganando por 38 puntos (93-55) hasta que finalizó con un resultado parcial de 24-9 y un 93-57 global. Por último, en el transcurso del último cuarto recortó distancias Cleveland Cavaliers, aunque no fue suficiente para poder ganar el partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 23-25. Finalmente, los jugadores cerraban el luminoso del partido con un resultado de 116-82 a favor del equipo local.

La victoria de New Orleans Pelicans se cimentó sobre los 28 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes de Brandon Ingram y los 23 puntos y seis rebotes de Zion Williamson. Los 19 puntos, una asistencia y dos rebotes de Collin Sexton y los 13 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes de Quinn Cook no fueron suficientes para que Cleveland Cavaliers ganase el partido.

Tras hacerse con la victoria, el próximo choque de New Orleans Pelicans será contra LA Clippers en el Smoothie King Center. Por su parte, Cleveland Cavaliers buscará la victoria contra Atlanta Hawks en el State Farm Arena.