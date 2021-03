Meghan Markle sigue los pasos de Lady Di

MADRID, 13 (CHANCE)



Desde que se emitió la entrevista de Meghan Markle y el Príncipe Harry en la que aseguraron que habían sido víctimas de ataques racistas por parte de la Casa Real británica, mucho se ha comparado a la actriz con Lady Di y lo cierto es que tienen bastante parecido, sobre todo porque ambas demostraron que por encima de todos los intereses de la monarquía eran madres y su única prioridad eran sus hijos.



Meghan Markle dejó claro en su entrevista que lo pasó fatal cuando fue conocedora de que un miembro de la familia de su marido cuestionó la tonalidad de color de su hijo Harry. Algo que llamó mucho la atención y que ha recorrido el mundo entero porque ha significado una bomba para todas las monarquías.



De lo que no hay duda alguna es que el matrimonio decidió desvincularse de la familia real porque no querían pasar el mismo calvario que pasó Lady Di, una mujer que fue impuesta por la familia del Príncipe Carlos, pero que nadie quiso ayudar, conocer, enseñar...



Han pasado por el mismo acosos de la prensa y por las mismas faltas de respeto que Diana de Gales, así mismo lo confesaron en dicha entrevista. No cabe duda de que el Príncipe Harry tiene unos principios y valores muy arraigados de su madre que ha sabido sacar cuando más lo necesitaba su pareja.



Todo lo que no tuvo Diana por parte de Carlos, lo está demostrando Harry con Meghan, algo que nos parece fabuloso porque, independientemente de que hayan tomado decisiones correctas o no, de eso se trata el amor. Ese amor que Lady Di tuvo que buscar en sus hijos y que este matrimonio quiere para su hijo Archie y la bebé que viene en camino.



No sabemos si estamos ante la nueva Lady Di del mundo, pero sí que Meghan es una mujer que quiere por encima de todo el bienestar para sus hijos y no ha permitido, ni permitirá, que nada ni nadie pase por encima del amor a éstos y a su marido.