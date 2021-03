Markakis anuncia su retirada de las Grandes Ligas

Markakis, de 37 años de edad, pasó sus primeros nueve años con los Orioles de Baltimore antes de mudarse al equipo de su ciudad natal, los Bravos de Atlanta, para sus últimas seis temporadas. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 12 mar (EFE).- El guardabosques Nick Markakis dio a conocer que decidió retirarse de las Grandes Ligas, luego de una carrera de 15 años, en los que estuvo cerca de la Serie Mundial.

Markakis, de 37 años de edad, pasó sus primeros nueve años con los Orioles de Baltimore antes de mudarse al equipo de su ciudad natal, los Bravos de Atlanta, para sus últimas seis temporadas.

El jardinero ayudó a los Bravos a atravesar un difícil proceso de reconstrucción que dio sus frutos con tres títulos consecutivos en la División Este de la Liga Nacional.

Como agente libre después de la temporada pasada, Markakis le dijo a The Athletic que había terminado de jugar después de acumular 2.388 imparables, ganar su única selección All-Star en 2018 y cerrar su carrera en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Brian Snitker, piloto de los Bravos, llamó a Markakis "el profesional consumado en todo lo que hizo".

"No tuvimos un de la Serie Mundial", dijo Snitker, quien agregó que "me hubiera encantado hacer eso por él. Él era de lo que se trataban los Braves".

Aunque ya no encajaba en los planes del equipo, Snitker dijo que en la casa club se extrañaba a Markakis. El gerente habló con él el jueves sobre sus planes de jubilación antes de hacerlos oficiales.

"Hay un gran agujero sin él", dijo Snitker.

Indicó que "Todos lo extrañamos. Sólo su estabilidad y la influencia de tranquilidad que tuvo en todos. Hizo simplemente una gran carrera. Me sentí honrado de dirigirlo durante los últimos años de su carrera".

Markakis se unió a los Orioles en 2006 y jugó al menos 104 juegos cada temporada hasta la última, terminando con un promedio de por vida de .288.

Inicialmente optó por salir de la temporada 2020 acortada por la pandemia, sólo para cambiar de opinión y regresar a los Bravos en una participación de medio tiempo.

Conectó un jonrón en su primer juego de regreso y casi llega a la Serie Mundial por primera vez.

Los Bravos ganaron dos series de playoffs, sus primeras victorias en postemporada desde 2001, y tomaron una ventaja de 3-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Pero Los Ángeles se recuperaron al conseguir tres victorias consecutivas para avanzar a la Serie Mundial, en la que derrotaron a los Rays de Tampa Bay.

Markakis comenzó ese juego decisivo en el jardín izquierdo, yendo 0 de 2 con un ponche antes de ser levantado por un bateador emergente en la séptima entrada con la pizarra empatada. Los Dodgers ganaron el juego 4-3 con un jonrón de Cody Bellinger en la parte baja de la séptima.

Markakis bateó dos veces para .300 y tuvo un par de temporadas de 100 carreras impulsadas con los Orioles. Logró jonrones de dos dígitos todos los años en Baltimore, incluidos los 23 mejores de su carrera en 2007.

Markakis se unió a los Bravos como agente libre en 2015 mientras el equipo atravesaba una importante reforma.

Después de tres temporadas consecutivas de 90 derrotas, los Bravos se abrieron paso para capturar el título de la División Este de la Liga Nacional en 2018, con Markakis jugando un papel clave.

En 2018, Markakis jugó los 162 juegos, bateó .297 con 14 jonrones y 93 carreras impulsadas, y fue seleccionado para el Juego de Estrellas por primera vez.

Markakis tuvo un papel más limitado en sus últimas dos temporadas con los Bravos, pero aún era un jugador productivo e inmensamente popular entre sus compañeros de equipo.