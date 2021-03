María Patiño desvela su último retoque estético

29/10/2020 MARÍA PATIÑO POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ÁNGEL DÍAZ BRIÑAS / EUROPA PRESS



MADRID, 13 (CHANCE)



Han sido muchos los comentarios que ha habido por redes sociales estas últimas semanas de personas que se daban cuenta de que María Patiño se había hecho un retoque estético en la zona del abdomen porque en algunas apariciones en 'Sálvame Diario' parecía llevar un corsé debajo de la ropa.



Hoy ha sido ella misma quien ha confesado por redes sociales qué se ha hecho y lo cierto es que nos encanta el resultado que ha obtenido con este retoque estético. Recordemos también que estas evidencias de que la presentadora se había hecho algo se acentuaban cuando Jorge Javier Vázquez entraba en plató y le asustaba por detrás, dándole en la zona que ha sido retocada.



"Por fin os cuento el secreto que muchos de vosotr@s intuíais. Me he hecho una Lipo Vaser en @clinicasdiegodeleon ?? para definir los abdominales y estilizar la cintura, la misma operación que mi compañera Gema López. ¡Y me alucina el resultado que ha conseguido la @dra_aracellyts!!! Me he puesto este outfit para que apreciéis como me ha quedado el abdomen. No veo el momento de lucirlo en la playa. ¿Qué os parece?" así lo ha contado María por redes sociales.



En definitiva, la presentadora de 'Socialité' se ha hecho un liposucción vaser con la que se ha definido los abdominales y estilizado la cintura. Con esa imagen que ha colgado en su perfil de Instagram podemos ver el espectacular resultado que ahora ya luce María Patiño.