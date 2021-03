Lukashenko cambia el tema de Eurovisión que atacaba a sus opositores

Belgrade (Serbia), 03/12/2019.- Belarusian President Alexander Lukashenko gestures during a press conference with Serbian President Aleksandar Vucic (not pictured) in Belgrade, Serbia, 03 December 2019. President Lukashenko is on a two-day official visit to Serbia. (Bielorrusia, Belgrado) EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Moscú, 13 mar (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, enviará otra canción al festival de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) rechazara el tema "I'll teach you" ("Te/os enseñaré"), de Galasy ZMesta, por entender que aludía muy claramente a sus opositores.

"Nos empiezan a presionar en todos los frentes. Incluso en Eurovisión. Bueno, si así son las cosas, haremos otra canción. No se hable más", dijo Lukashenko, según medios oficiales.

El presidente bielorruso comentó que la polémica ha hecho más popular al grupo, aunque la canción ha sido muy criticada también dentro del país.

"Todo esto está politizado", agregó Lukashenko, considerado el último dictador de Europa.

La organización europea emitió un comunicado en Twitter en el que asegura que "la canción cuestiona la naturaleza no política del concurso" y advierte de que las primeras "reacciones" al tema elegido por Minsk amenazan con dañar la reputación del certamen, que celebrará de manera telemática su LXV edición a mediados de mayo en la ciudad holandesa de Róterdam.

Consideró que la canción que representará a la antigua república soviética, "en su formato actual, no es elegible para competir", por lo que ha pedido a Bielorrusia que presente una "versión modificada" o una "nueva canción" que cumpla con las reglas de la EBU.

"La negativa a hacerlo --advirtió-- podría resultar en su descalificación del festival de este año".

El tema original es una sátira que alude a las protestas opositoras que estallaron en el país tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, consideradas fraudulentas por la oposición y por Occidente.

"Yo te enseñaré a bailar al son de mi flauta; te enseñaré a morder el anzuelo; te enseñaré a andar por la cuerda floja. Y estarás todo contento y feliz", dice uno de sus estribillos.

El grupo de intérpretes no ha dudado en alinearse con Lukashenko a la hora de acusar a Occidente de intentar instigar una revolución para "destruir" Bielorrusia.

La canción ya ha recibido en Youtube más de medio millón de visitas y decenas de miles de quejas sobre su contenido, justo cuando varios líderes opositores están entre rejas y las organizaciones de derechos humanos cifran en cientos los presos políticos.

Para el festival debería haber sido seleccionado el grupo VAL, que ganó el concurso nacional el pasado año, pero que fue excluido por la televisión pública bielorrusa por su apoyo a las demandas de cambio político en el país.