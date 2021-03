Los Reyes se reúnen con el Presidente de Portugal en una cena privada

13/03/2021 LOS REYES CON EL PRESIDENTE DE PORTUGAL POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA REAL



MADRID, 13 (CHANCE)



Don Felipe VI y Doña Letizia tuvieron este viernes una cena de lo más entretenida con el Presidente de Portugal. Con motivo de su visita a Madrid, los Reyes quisieron invitarle al Palacio de la Zarzuela para disfrutar con él -y en la privacidad- de una cena. Ha sido el Twitter Oficial de Casa Real donde se han colgado dos instantáneas de esta cita y lo cierto es que nos hemos quedado rendidos ante el look tan primaveral y lleno de vida de Doña Letizia.



La reina ha lucido estos días unos conjuntos completamente oscuros en los eventos a los que ha acudido para homenajear a las víctimas del terrorismo, pero este viernes por la noche quiso llenarse de vida y sorprendió al Presidente de Portugal con un look de lo más acertado para la ocasión.



Letizia ha optado por un conjunto en tonalidades de color rojo (ya sabemos que ese es su color fetiche) formado por la blusa de estampado de pata de gallo en rojo y beige de Carolina Herrera que ya ha lucido en anteriores ocasiones, por un pantalón negro de Uterqüe y por un abrigo rojo de Hugo Boss.



Lo cierto es que no puede estar más ideal con esos colores que le dan luz a su rostro y que estilizan su cuerpo dejando a la vista esa figura estética tan impecable y que tanto cuida en todos sus eventos, incluidos los privados.