Lely Céspedes, contenta después de su intervención en televisión tras recibir un jamón

MADRID, 13 (CHANCE)



Lely Céspedes acudió este viernes al programa 'Sálvame Diario' para hablar sobre la última noticia que había salido referida a ella... ese famosos robo que habría hecho en un supermercado y del que fue testigo una persona anónima que llamó al programa para contarlo públicamente.



La exmujer de Ernesto Neyra aseguraba que no había robado nada, simplemente que cuando estaba pagando en la caja, se dio cuenta que no había pasado por la cajera dos productos, pero que en cuanto la llamaron la atención, los pagó. Además, acudía a televisión el ticket de compra. Eso sí, aseguraba que la situación por la que estaba pasando era crítica y que si tiene que robar para dar de comer a sus hijos, lo haría, pero no ha sido el caso.



Tras sus palabras en pantalla, Lely Céspedes llegaba al hotel donde se ha quedado a dormir con lágrimas en los ojos porque 'Sálvame' le regaló un jamón: "ahora contenta porque el programa me ha regalado un jamón, así que súper contenta". De todas formas, la invitada aseguraba que ha recibido el apoyo de muchas personas y lo quiere agradecer: "Sí, pero hay gente buena también, lo están demostrando y hay que pensar en ayudar a los demás, intentar superar este bache e intentar ser persona y nada más. mira como tengo los ojos, me he tirado llorando en el coche un montón de tiempo por el jamón... por el sentimiento de que hayan pensado en ese detalle conmigo".



La exmujer de Ernesto Neyra asegura que su mala situación económica viene a raíz de la pandemia: "ha sido a raíz de la pandemia cuando nos hemos quedado sin trabajo mucha gente, cada vez peor... y nada que me voy a descansar". Además, nos ha confirmado que su expareja no está al corriente de los pagos como ha dicho: "no".