La UE abordará la vacunación en su cumbre este mes entre quejas por reparto

Una enfermera sostiene una vacuna contra la covid-19. EFE/ Carlos Ortega

Bruselas, 13 mar (EFE).- La líderes de la Unión Europea (UE) abordarán la coordinación frente al covid-19 y el despliegue de las vacunas en su cumbre del próximo 25 y 26 de marzo, pero por el momento no se convocará una reunión adicional como piden cinco país que se quejan del reparto desigual de las inyecciones entre los Veintisiete.

Austria, la República Checa, Eslovenia, Bulgaria y Letonia reclamaron convocar "lo antes posible" una cumbre sobre la distribución de vacunas, tras haber "descubierto en los últimos días" que las entregas de dosis de vacunas por parte de las empresas farmacéuticas no se realiza de forma equitativa entre países.

Lo hicieron en una carta conjunta enviada el viernes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, según informó hoy la agencia austríaca APA.

Fuentes europeas confirmaron este sábado que el presidente del Consejo Europeo ha recibido la misiva y convocará, como estaba previsto, una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete el próximo 25 y 26 de marzo.

"La coordinación frente al covid será abordada de nuevo por los 27 Estados miembros durante este encuentro", indicaron, y añadieron que la intención de Michel es que esta reunión sea presencial aunque aún no está confirmado.

"Estamos siguiendo de cerca la situación", añadieron.

En la agenda de la reunión ya estaba previsto que se abordase el despliegue de las vacunas, la situación epidemiológica en la UE y la coordinación en su respuesta, entre otros temas.

La cuestión de las vacunas podría ganar peso en la cita a raíz de las críticas expresadas por estos países, que en su carta inciden en que si continúa el reparto desigual se crearán "enormes disparidades entre los Estados miembros para el verano", de modo que "algunos podrían alcanzar la inmunidad de rebaño en unas pocas semanas, mientras que otros se quedarían muy atrás".

El canciller federal de Austria, el conservador Sebastian Kurz, criticó ayer el hecho de que países, como Holanda, Dinamarca o Malta, hayan recibido volúmenes de dosis muy superiores, en proporción a la población, que otros, como Bulgaria o Croacia.

La Comisión Europea, que negoció en nombre de los Veintisiete los contratos de precompra de vacunas con las farmacéuticas, respondió ya el viernes que, si bien el criterio inicial de reparto es la distribución proporcional a la población de cada país, luego cada Estado puede decidir si quiere pedir más o menos dosis de una vacuna en concreto o incluso si no desean recibirla.

Y, a la hora de implementar los contratos, es cada país el que negocia directamente la compra de estas dosis con las farmacéuticas.

El objetivo común de la UE es que el 70 % de su población adulta esté vacunada antes de finales de verano, pero los retrasos en las entregas de estos fármacos por parte de las empresas ha obligado a muchos países a retrasar sus calendarios de vacunación.