La Corte Constitucional de Ecuador niega a Correa un recurso sobre su condena de prisión

El expresidente de Ecuador Rafael Correa. EFE/ José Méndez/Archivo

Quito, 12 mar (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador negó al expresidente Rafael Correa un recurso de ampliación y aclaración al pedido de protección contra la sentencia a ocho años de prisión a los que fue condenado por la justicia de su país, en un caso de supuesta corrupción conocido como "Sobornos 2012-2016".

Los jueces constitucionales Carmen Corral, Enrique Herrería y Alí Lozada negaron el trámite del recurso, un fallo que fue comunicado este viernes a las partes, según comentó a Efe Fausto Jarrín, abogado de Correa.

Recordó que fue él quien presentó en febrero pasado una acción extraordinaria de protección, que no fue admitida por el Constitucional, por lo que presentó luego el recurso de ampliación y aclaración.

El abogado dijo que ya suponía que la Corte le iba a negar el recurso, pues consideró que detrás del fallo contra Correa hay presiones de poderosos intereses, como del actual gobierno del presidente Lenín Moreno, acérrimo rival político de Correa.

También mencionó que a la defensa del exmandatario le queda "un recurso muy fuerte" por presentar, que es "el recurso extraordinario de revisión, que se puede implementar ante la misma Corte Nacional de Justicia" y en el que se podría presentar nueva prueba.

Por ello, insistió en que aún no se han agotado las instancias nacionales, aunque recordó que ya recurrió hace un año a entidades externas como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Asimismo, "estamos próximos a presentar también lo que corresponde, en el sistema interamericano" de derechos humanos, agregó el letrado.

Ello porque, los abogados de Correa "no confiamos definitivamente en nada en esta justicia" ecuatoriana, y por ello "celebramos que este gobierno (de Moreno) termine" el próximo 24 de mayo para que, después de eso, "la justicia pueda ser liberada" de las presiones políticas, remarcó Jarrín.