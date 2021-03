Kiko Rivera podría hacerse la prueba de paternidad para saber si es hijo del doctor Cariñanos

01/01/1970 KIKO RIVERA DE CENA CON RAQUEL LOZANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 13 (CHANCE)



Según ha informado 'Socialité' esta mañana y ha asegurado que Kiko Rivera podría querer hacerse una prueba de paternidad para saber si es hijo o no del doctor Cariñanos. Cabe recordar que durante años se ha rumoreado con una posible relación sentimental de Isabel Pantoja con este doctor e incluso se llegó a decir que el dj era hijo de él y no de Paquirri.



Ahora, tal y como ha contado Francisco, uno de los hijos del doctor Cariñanos, Kiko Rivera se ha puesto en contacto con él para hacerse conjuntamente una prueba de ADN y despejar así todas las dudas que hay sobre quién es su verdadero padre.



¿En qué cambiaría la vida del marido de Irene Rosales si finalmente esta prueba demuestra que es hijo del doctor Cariñanos? Si el resultado es positivo, Kiko Rivera seguiría teniendo derecho a la herencia de su padre porque el dj nació dentro del matrimonio entre Paquirri e Isabel Pantoja y fue reconocido por el torero, lo que le otorga el derecho a ser heredero sea o no, finalmente, hijo biológico.



En todo caso, lo que cambia es que Kiko podría reclamar la parte de la herencia que por ley le corresponde a los hijos probados del doctor Cariñanos. El dj podría recibir en torno a 180.000 euros si fuese efectivamente hijo del doctor por tratarse de un hijo de asesinado por ETA, ya que recordemos que el doctor murió a manos de la banda terrorista en el año 2002 y esto otorgaría a Kiko derechos especiales.